Hoteleros buscarán reunirse con el titular de la Sectur

CANCÚN, Q. Roo.- Para despejar dudas sobre la estrategia de promoción de los destinos turísticos de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, los hoteleros buscarán reunirse con Miguel Torruco Marqués, titular de la dependencia, quien estará de visita en Cancún en los próximos días.

Pese a que causó inconformidad la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), los hoteleros quieren reunirse con Torruco Marqués para conocer a detalle cómo harán la promoción, pues aun no les queda claro, señaló Miriam Cortés Franco, presidenta ejecutiva de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq).

“No hay manera de medir de inmediato si fue un acierto o un error la desaparición del CPTM, será en el mediano y largo plazo, pues los hoteleros jamás dejan de hacer publicidad, pero bajo estas circunstancias el sector deberá redoblar esfuerzos, lo cual se dificulta pues tienen una carga impositiva muy fuerte”, comentó la entrevistada.

Pero resaltó el hecho de que cada vez que México baja la guardia en la promoción, Estados Unidos la incrementa y atrae a los mercados del Caribe, agregó, de ahí la preocupación del sector. Los más de cinco mil millones de pesos que se destinaban al CPTM y a las oficinas de promoción del país en el exterior, ahora esos recursos son para el proyecto del Tren Maya.

“No debemos de empezar con desconfianza, tenemos que apoyar, pero esta medida nos parece cuesta arriba, porque lo que están diciendo es que en lugar del CPTM esos fondos los van a mandar a la subsecretaría de promoción, por eso es importante escucharlo”.

Cortés Franco reconoció que han visto que la nueva administración aquilató los errores de las anteriores, porque ciertamente el CPTM no se estaba manejando de la mejor forma, ya que no llegaba todo el dinero del (Derecho de No Inmigrante (DNR), por lo que no estaba la promoción y publicidad al 100%, pero lo que sí es cierto es que el CPTM dio resultados.

Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción turística de Quintana Roo (CPTQ), señaló que aunque podría darse una reunión durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid, España (Fitur 2019), debe de haber un encuentro formal para saber cómo van a trabajar.