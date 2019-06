Destinan hoteleros hasta 1.2 mdp para retirar sargazo

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los hoteleros de Quintana Roo invierten hasta un millón de pesos al mes para mantener limpios los arenales frente a sus propiedades y ofrecer una mejor imagen al turismo que se hospeda en ellos.

José Chapur Zahoul, director general del grupo Palace, explicó que en su caso está destinando en al menos dos kilómetros de playa 1.2 millones de pesos al mes para el retiro de sargazo, con la participación de 31 personas.

“Cada día tenemos que hacer la labor con recursos propios para limpiar y al próximo de nuevo hay presencia de sargazo y debemos realizar otra vez las labores”, explicó.

En el caso de la cadena Palace, cuentan con una máquina que pulveriza el alga, que funciona desde 2014, en la que también recuperan arena. Si bien no es la solución ideal es la que tienen a su alcance.

El año pasado, seis empresas propusieron redes, pero no lograron detener el alga, por ello es que optaron por otro procedimiento.

Chapur Zahoul mencionó que es necesario conocer las conclusiones del Encuentro de Alto Nivel para la Atención del Sargazo en el Gran Caribe, con la finalidad de tener una solución para los próximos cuatro meses y poder atender mejor en 2020 la llegada del alga.

Isaac Hamui Abadi, empresario hotelero de Mahahual, detalló que en su caso, de manera mensual están invirtiendo 600 mil pesos, una cantidad que no recuperan y por ello es que a cada quien le va afectar dependiendo del dinero a desembolsar.

“En tierra nos cuesta más trabajo recolectarlo, además de que pesa más, y en el mar es menos pesado y sería más fácil la recolección, pero quien diga que no es un problema es porque no les cuesta… a mí me cuesta mucho limpiar el sargazo, por eso comparto la idea de que hay que pararlo en el mar donde no nos cueste tanto. Ya en tierra cuesta más trabajo recogerlo de poquito en poquito, que si lo recogemos en el mar y lo trituramos".

La Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos incluso ha externado que deben contratar personal que han denominado “sargaceros” para hacer la limpieza de la playa frente a sus centros de hospedaje.