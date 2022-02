Sin respuesta: Hoteleros piden reunión con Fonatur sobre el Tren Maya

Hoteleros de la Riviera Maya dieron a conocer que han solicitado una reunión con Fonatur para la nueva planeación del Tren Maya, sin embargo no han obtenido una respuesta favorable.

De acuerdo con Toni Chaves, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, han solicitado insistentemente una cita de reunión con el titular de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado del proyecto del Tren Maya, sin embargo no han logrado una respuesta favorable hasta el momento, por lo que se encuentran en la incertidumbre.

“Nos sorprende el silencio del nuevo titular de Fonatur porque llevamos ya casi para cuatro semanas solicitándole una cita para poder ponernos a la orden en el nuevo sentido de la colaboración porque el trazo se hizo en un lado, ese trazo seguramente va a tener modificaciones (...) sorprendentemente ni nos contesta, cosa que no entendemos. Lo hemos solicitado por medio del consejo, de la Asociación de Tulum, de la Riviera Maya y no entendemos el por qué (...) hasta el día de hoy no tenemos la cortesía, por no decir educación de contestarnos” (sic), afirmó Toni Chaves.

Tren Maya: cambios en el proyecto y dirección ejecutiva

Cabe recordar que el proyecto del Tren Maya ha tenido cambios no sólo en el proyecto del trazado, sino también en su dirección ejecutiva pues a principios del año, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ordenó a Rogelio Jiménez Pons su baja de la titularidad de Fonatur, y su lugar ahora es ocupado por Javier May Rodríguez, a quien los hoteleros señalan de no responder su petición de reunión.

“Lo que únicamente queremos es sentarnos, preguntar si hay una problemática con uno de los terrenos donde alguno de nosotros como ente empresarial pudiéramos ayudarlo y ver cómo va el trazo nuevo y ver si hay algún tipo de descuido”, agregó Toni Chaves.

El trazado del Tren Maya ahora es rumbo al poniente de Playa del Carmen, lo que ha generado un sinnúmero de rechazo por la probable destrucción de cuevas y cenotes con fauna y flora endémica. Por ello los ambientalistas piden que su ruta regrese por toda la carretera federal 307, tal como en un principio estaba planeado.

