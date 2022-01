Hoteleros y empresarios, en contra de la iniciativa de cobro por derecho ambiental

El sector hotelero y empresarial hacen frente contra la iniciativa para cobrar por turista y no por habitación el derecho de cobro de saneamiento para Benito Juárez, pues lo consideran excesivo y que el uso del recurso no ha sido transparente, y de no ser escuchados podrían interponer amparo.

Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Muejeres, mencionó que esto no es viable y resta competitividad ante el extranjero, es por ello que piden no sea aprobado y ante ello es que realizaron un escrito que firmaron más cámaras empresariales.

“Ya nos han preguntado tour operadores y agencias sobre estos nuevos impuestos a los turistas, quienes están visitando el lugar y que estas prácticas desalientan, además de que esto deja de dispersarse en otros rubros como lo son las propinas a los visitantes”, explicó.

Fue el 11 de enero de 2022 cuando se presentó la iniciativa de decreto en el Congreso local, para reformar la Ley de Hacienda de Benito Juárez, para el pago del derecho de saneamiento ambiental, que además no pasó por Cabildo municipal, con la finalidad de que se pague por turista un recurso a través de los hoteles para ser utilizado a favor del medio ambiente.

Iván Ferrat Mancera, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE), mencionó que no están a favor y es necesario que los legisladores reflexionen sobre la iniciativa que no abona, sino que en plena etapa de reactivación económica esto afecta y quita competitividad con el Caribe.

De acuerdo con el Ayuntamiento Benito Juárez, por este concepto se recaudó el año pasado 180 millones de pesos. El Derecho del Saneamiento Ambiental es un cobro equivalente al 30% del valor actual de la UMA por noche y habitación ocupada.

Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo, mencionó que este recurso no se utiliza para mejorar el medio ambiente, sino fue utilizado para atención de la pandemia, además de que a través de transparencia es que han realizado las solicitudes para poder tener más información ya que las autoridades han sido omisas.

