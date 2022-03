Con barreras anti sargazo, hoteles de Cancún intentan salvar Semana Santa

De los 207 centros de hospedaje que están agremiados a la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, al menos 31 de ellos (15 por ciento) cuentan con sus propias barreras anti sargazo para hacer frente a la temporada, de la que ya llegaron las primeras toneladas fuertes, esto ante la cercanía de la temporada vacacional de Semana Santa.

Jesús Almaguer Salazar, presidente de la asociación, mencionó que ante la experiencia es que han comenzado a realizar las propias acciones para mantener limpio el frente de playa y con ello afectar lo menos posible a los turistas, e incluso algunos hoteles como Moon Palace tienen toda una estrategia para contener el alga.

Explicó que también ya cuentan con los llamados sargaceros, quienes se dedican a limpiar el sarzago cuando llega a los arenales, quienes ya forman parte de la nómina y así es como han comenzado el trabajo, aunque en los siguientes días estarán realizando reuniones con las autoridades para determinar la estrategia a seguir.

Sin embargo, la Red de Monitoreo de Sargazo en Quintana Roo ya tiene información de que en 10 días llegarán manchones importantes del alga, lo que se junta con la llegada de la temporada vacacional

Esteban Amaro, representante de la Red, mencionó que de 80 puntos que se monitorean 22 ya están en color rojo, es decir, que tienen toneladas importantes del alga, una cifra similar están en color naranja que es abundante, y llega tarde la estrategia de contención.