Hoteles pierden la mitad de sus huéspedes ante Airbnb

Hoteles de la zona sur de Quintana Roo pierden hasta 50 por ciento de sus huéspedes ante los hospedajes a través de Airbnb u otras plataformas digitales.

La Asociación de Hoteles en el Centro y Sur del Estado consideró que la ocupación pasó de 40 a sólo 23 por ciento. Se estima que son al menos cuatro mil cuartos ofertados por las plataformas digitales, por lo que son una fuerte competencia.

Bertha Medina Núñes de Cáceres, presidenta de la asociación, explicó que para contrarrestar esta afectación analizan más estrategias promocionales para aplicar en los últimos dos meses del año; como tarifas especiales para grupos de personas o noches gratis, así como para los menores de 12 años, tal es el caso del All Inclusive.

Destacó que al verse reducida la afluencia en el hospedaje, significa que los ingresos también se van a la baja y eso es 500 pesos por habitación, promedio cercano a la tarifa de los hoteles en Othón P. Blanco y Bacalar, principalmente.

Reconoció que no se tiene un número exacto de cuántos cuartos se ofertan a través de Airbnb y otras plataformas digitales, pero cada hogar tiene potencial de ser uno porque son espacios disponibles.

A nivel estatal son aproximadamente 50 mil, de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo estatal.