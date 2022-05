Hoteles y restaurantes no cooperan con la limpieza de playas

La dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) dio a conocer que solo la mitad de los concesionarios de un tramo de la zona costera en Solidaridad, cumplen con la limpieza de sus frentes de playa durante la temporada de arribo de sargazo.

Lourdes Várguez Ocampo, directora de la Zofemat, informó que cada beneficiario de concesiones tiene la obligación de limpiar su zona o de lo contrario podrían hacerse acreedores a una sanción de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“La mitad de los concesionarios no han cumplido, no están queriendo cooperar con la limpieza de playas, aunque están en obligación, no cumplen', dijo Várguez Ocampo.