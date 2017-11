Intendentes en Solidaridad: Sin pagos ni prestaciones de ley

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Nuevamente se registró una manifestación de trabajadores del área de Intendencia de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, que se desempeñan en escuelas del nivel básico, reclamando a las afueras de las oficinas de los Servicios Educativos Estatales en Playa del Carmen.

Los quejosos reclamaron que han sido engañados por parte de las autoridades, quienes no les han cumplido la promesa de que podrían cobrar los pagos de las quincenas atrasadas que han estado reclamando desde inicios de la semana; una problemática que se ha venido arrastrando desde el sexenio pasado.

Daniel Pacheco/SIPSE

“Estamos aquí porque tenemos hambre, ellos no saben si llegamos a pie hasta aquí y a ellos no les interesa. A maestros les están llegando aguinaldos y bonos y a nosotros no, nada y nos amenazan los supervisores y directores. Como es posible que nos continúen intimidando de estas maneras cuando ya llevamos más de 6 años trabajando para el gobierno”, dijo Irlanda Romana Vázquez Cauich, trabajadora de una primaria pública.

Acusan que después de la última manifestación, han recibido amenazas de no renovarles contratos para el próximo mes de enero, si continúan haciendo pública sus inconformidades pero afirman que prefieren perder su trabajo peleando por sus derechos que seguir siendo engañados o pisoteados.

Daniel Pacheco/SIPSE

“Ahora, tampoco tenemos ni aguinaldos ni prestaciones laborales de ley y eso lo queremos. Ya nos dijeron que no tenemos ni permiso de meter “martillos” cuando nos enfermamos y ya sabemos que ni las semanas del 24 de diciembre ni el 31 vamos a recibir pago alguno y nadie nos resuelve absolutamente nada”, reclamó la trabajadora.

Esta es la cuarta ocasión durante el presente 2017 en que los empleados de Intendencia y la segunda que se registra durante esta semana, por lo que los manifestantes decidieron dejar pegadas las pancartas de sus demandas en la fachada de entrada de las oficinas gubernamentales de la SEYQ en esta ciudad para que toda la ciudadanía se informara de lo que consideran una injusticia.

Daniel Pacheco/SIPSE

Al respecto Narcisa Pech, encargada de la oficina de SEYQ en el municipio, evitó dar declaraciones al llegar a las instalaciones después de la manifestación entrando a su oficina y el personal de recepción se limitó a decir que se le esperaría.