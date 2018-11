Advierten: los hundimientos son un ‘aviso’ de un problema mayor

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El relleno de baches y socavones son simples paliativos que retardan la posibilidad de un daño mayor, hace falta un proyecto integral para evitar mayores riesgos de hundimientos, declaró Amir Efrén Padilla Espadas, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Quintana Roo.

Señaló que se necesita un trabajo multidisciplinario para solucionar la problemática de los hundimientos en la zona centro de la ciudad capital, así como la urgencia de actualizar el Reglamento de Construcción, de forma que sea congruente con el recientemente publicado Plan de Desarrollo Urbano de Chetumal.

“Es de suma urgencia actualizar el Reglamento de Construcción, de forma que sea congruente con el recientemente publicado Plan de Desarrollo Urbano, en el colegio estamos trabajando conjuntamente con el Instituto Tecnológico de Chetumal y el Colegio de Arquitectos en el armado de un equipo de trabajo y un proyecto integral para plantear una solución integral de ingenierías y adecuar la imagen urbana”, dijo.

Son dos temas: por un lado, el subterráneo y por otro, el de banquetas, luz, guarniciones, camellones y telefonía, eso significa que en el trabajo conjunto de los integrantes de los colegios e instituciones educativas, participan especialistas en hidrología, geología, topografía, para que no haya nada de aventurar ni improvisar.

Padilla Espadas recordó que rellenar sólo resuelve de forma parcial el problema, acciones que se realizaron cuando se presentó el hundimiento en la avenida Álvaro Obregón en el sexenio de Joaquín Hendricks Díaz, como gobernador del estado, en esa ocasión, se dijo que ya no habría problemas, pero la obra no aguantó, porque la ingeniería no fue correcta.

“Nuestra intención es elaborar el estudio, alcances y metas y presentarlo a las autoridades para el financiamiento, estimamos que para fin de año lo tendremos listo para entrar a una fase piloto, previa identificación de un área crítica”, comentó.

Los profesionistas acelerarán los trabajos porque los hundimientos que se registran son un aviso de un probable desfonde mayor, agravado por las lluvias, y se tiene que evitar una tragedia.