Huracán en Cancún causó pérdidas por 500 millones de pesos a náuticos

La Asociación de Náuticos de Quintana Roo estima que el paso del huracán Grace dejó pérdidas por más de 500 millones de pesos para este sector, monto que consideraron menor al contrastar la inversión que los empresarios tienen en las costas del estado.

Francisco Fernández Millan, presidente de la asociación explicó que de este monto, alrededor de 80 millones de pesos fueron pérdidas en temas de infraestructura, porque se perdieron dos muelles, sin embargo, hasta el momento no se han reportado embarcaciones con daños.

“Para toda la infraestructura que tenemos que son miles de millones de pesos, no es nada, por eso no hay grandes afectaciones. En embarcaciones todavía no tengo nada, por eso estamos relativamente al 100 y otorgando servicios de transporte y turísticos”, dijo.

Sin embargo, el mayor número de pérdidas fue en el área de prestaciones a turistas, actividad por la que dejaron de recibir un aproximado de 500 millones de pesos, debido a que la navegación a embarcaciones pequeñas estuvo cerrada durante dos días.

Pese a esto, los asociados náuticos estiman poder recuperar pronto las ganancias que dejaron de percibir a causa de este fenómeno hidrometeorológico.

Fernández Millan señaló que después de la contingencia tendrán que vigilar que los pequeños operadores que hayan tenido daños incosteables en sus lanchas, no abandonen estas en la orilla de la laguna, por lo que insistirán a las autoridades a realizar recorridos para evitar que estás se queden en el agua.

“Es gente que ya no tiene el poder adquisitivo para volver a levantar su embarcación, entonces decide quedarse en quiebra y abandonarla, es es el detalle, y eso es lo que hemos estado hablando con las entidades de gobierno para hacer la limpieza en la laguna, porque eso es lo que pasa después de un huracán”, agregó.

Indicó que hasta el momento tienen un inventario de 150 botes que se encuentran hundidos en la laguna y a sus alrededores.