Huracán Grace impactará en Tulum; oleaje llegaría a 4 metros

El gobernador Carlos Joaquín informó sobre la actualización de la trayectoria de “Grace”, el huracan categoría 1, aseguró que ese fenómeno impactará al sur de Tulum la madrugada de este jueves.

Durante la primera actualización de las 8 de la mañana de la trayectoria del fenómeno hidrometeorológico, el gobernador destacó que el huracán presenta 115 km de radio por lo que se prevé que todo el estado presente afectaciones por lluvias, principalmente en la zona norte y centro de Quintana Roo.

Suspenderán servicios de cruces y navegación

De igual manera, destacó que habrá un oleaje de hasta 4 metros de altura lo que provocará la suspensión de cruces y navegación de embarcaciones menores conforme se acerque “Grace” a las costas del estado.

En el transcurso de la tarde cuando haya mayor acercamiento a las costas se suspenderán los cruces a la navegación y los cruces a las islas, esto será informado en el transcurso del día de hoy.

Las labores del día de hoy son normales en todo el estado de Quintana Roo, apuntó Carlos Joaquín.

Municipios en alerta amarilla

Actualmente los municipios en “alerta amarilla” (peligro moderado)son:

José María Morelos.

Felipe Carrillo Puerto.

Tulum.

Solidaridad.

Cozumel.

Puerto Morelos.

Isla Mujeres.

Benito Juárez.

Lázaro Cárdenas.

Mientras que municipios como Othón P. Blanco y Bacalar se mantienen en alerta verde.

Imagen: Gobierno de Quintana Roo.

No realizar compras de pánico

Carlos Joaquín señaló que hasta el momento no hay suspensión de labores e invitó a la ciudadanía a no realizar compras de pánico y no hacer caso de noticias falsas, aseguró que el monitoreo del fenómeno será cada tres horas y se estará emitiendo la información en las páginas oficiales del gobierno del Estado.

“Estaremos todo el día de hoy informándoles sobre las condiciones de esta tormenta y los posibles sitios de impacto. Todo el estado tendrá afectaciones de lluvias principalmente en la zona del norte, sin embargo, la zona del impacto está ubicada como pronóstico hacia la parte sur de Tulum en el centro del Estado” señaló el gobernador.

Foto: Karim Moisés.

Evacuan a turistas

Por su parte, el director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Adrián Martínez Ortega, dio a conocer que esta mañana se comenzó con el trabajo de evacuación de 70 turistas en Punta Allen, así mismo, en las comunidades de Punta Herrero e Isla María Elena, informó también que ya se encuentran equipos de reconocimiento en la Zona de los Chunes (Chumpón y Chunyá) para identificar la ubicación de los refugios en Felipe Carrillo Puerto.

También te puede interesar:

Alerta amarilla: “Grace” se convierte en huracán categoría 1

Clima para Cancún y Quintana Roo este 18 de agosto de 2021

Nidos de tortuga caguama y tortuga verde sufrirán golpe de “Grace”