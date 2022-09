Huracán "Ian" evoluciona a categoría 2; mantiene su trayectoria a Cuba

El huracán "Ian" ha evolucionado a categoría dos, cuenta con vientos de hasta 155 kilómetros por hora, de acuerdo con el reporte más reciente de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Se pronostica que "Ian" impacte Cuba como huracán de categoría tres y luego alcance fuerza de un ciclón de categoría cuatro, con vientos máximos de hasta 225 kilómetros por hora (140 millas por hora) sobre las aguas cálidas del Golfo de México para después impactar Florida.

Hurricane #Ian Advisory 15: Ian Continues to Quickly Intensify. Conditions in Western Cuba to Deteriorate This Evening And Tonight With Significant Wind and Storm Surge Impacts Expected. https://t.co/tW4KeFW0gB