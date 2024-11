Huracán Rafael se intensifica a categoría tres; se aproxima a Cuba

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó este miércoles que el huracán Rafael ha evolucionado a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson mientras se acerca a la costa occidental de Cuba.

El fenómeno mantiene vientos sostenidos de 175 km/h y rachas de hasta 215 km/h, se espera que ‘Rafael’ impacte la Isla de la Juventud y el oeste de Cuba en las próximas horas, trayendo consigo condiciones climáticas extremadamente peligrosas.

La trayectoria actual del huracán lo sitúa a unos 95 kilómetros al este-sureste de la Isla de la Juventud y a 510 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo. Avanza con dirección noroeste a 22 km/h, y sus efectos ya comienzan a sentirse en algunas áreas del Caribe.

Hurricane #Rafael Advisory 12A: Rafael Becomes a Category Three Hurricane as it Nears the Coast of Western Cuba. Expected to Bring Life-Threatening Storm Surge, Damaging Hurricane-Force Winds, and Flash Flooding to Portions of Western Cuba. https://t.co/tW4KeGe9uJ