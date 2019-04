“I Want My Business Back” busca crear conciencia en los emprendedores

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Quiero recuperar mi negocio o “I Want My Business Back”, es una iniciativa que a través de internet busca crear conciencia a fin de que las grandes corporaciones tomen las medidas internas necesarias para evitar conductas que deriven en la apropiación indebida de la ideas o nuevos negocios del talento emprendedor.

José Antonio Del Valle, emprendedor mexicano y fundador de GO GABA, decidió lanzar la campaña “Iwantmybusinessback.com” en la web y redes sociales con el hashtag #iwantmybusinessback, lo anterior con el objetivo de recibir ideas, consejos, experiencias y opiniones de emprendedores y público en general sobre cómo recuperarse de una desafortunada serie de eventos, atribuidos a The Coca-Cola Company, que lo llevó a perder su negocio.

La campaña Iwantmybusinessback.com pretende alzar la voz para evitar que nuevos empresarios y emprendedores se vean en una situación similar. Por lo que a través de la plataforma Iwantmybusinessback.com se recibirán consejos sobre cómo levantarse de tropiezos generados por terceros que los pueden llevar a una crisis empresarial o hasta perder su negocio.

Esta iniciativa es un reclamo que busca la unión de emprendedores a través de un espacio conjunto, internet, para impedir malas prácticas de negocio por parte de grandes empresas, contrarias a sus códigos de ética, y que incluso pueden resultar ilegales. Existen muchas empresas que afirman siempre hacer lo correcto y llevar a cabo cosas extraordinarias pero en la práctica comercial y en los hecho hacen lo contrario.

Quiero recuperar mi negocio o Iwantmybusinessback.com pretende prevenir a otros para que no les suceda lo mismo que a José Antonio Del Valle, quien desde 2008 desarrolló una bebida refrescante a base de ácido gamma-aminobutírico (GABA), que se dice, contribuye al desempeño y claridad mental. La comercialización de dicha bebida inició en México y países europeos selectos, lo que le permitió realizar investigaciones de mercado y atraer inversiones iniciales.

En 2017, después de nueve años de trabajo en la renovación del producto y la marca, José Antonio del Valle realizó un acuerdo comercial con The Coca-Cola Company. El acuerdo celebrado entre ambas partes, consistía en que dicha refresquera mundial y sus partes relacionadas y subsidiarias, no participarían en otro proyecto que implicara la producción, distribución o venta de una bebida similar a GO GABA, durante al menos 30 meses después de que terminara el periodo inicial de exclusividad, o que incluyera GABA como ingrediente principal.

Sin embargo, antes de que se cumpliera medio año de la firma del acuerdo, Coca-Cola lanzó FANTA GABA en Japón, por lo que el acuerdo de exclusividad y no competencia se violó en su totalidad.

A pesar de que la empresa afirma respetar sus lineamientos y asevera que “Nuestro código siempre está a su disposición como guía para proteger nuestra reputación y actuar conforme a nuestro valores", en el caso de GO GABA, no lo llevó a cabo y expuso su falta de compromiso y responsabilidad.

José Antonio Del Valle está convencido que al exponer su historia otros se sentirán identificados, pues asegura que al crear una comunidad pueden apoyarse y aprender sobre negocios al mismo tiempo; "Estoy convencido de que hay muchas personas que experimentan problemas similares mientras siguen sus sueños. Personas que nunca lograron cumplir su sueño, o lo perdieron en algún lugar por diferentes motivos."

Ante este tipo de acciones ventajosas, Quiero recuperar mi negocio o Iwantmybusinessback.com es la forma de decir ¡YA BASTA! y hacer un llamado para que todos aquellos que estén en contra de estos abusos se sumen y contribuyan a generar una economía más justa para todos y no solo para unos cuantos.

Todos están invitados a compartir sus ideas, consejos, experiencias y opiniones en las redes sociales y en http://www.iwantmybusinessback.com