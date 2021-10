Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno renovará la concesión a Telmex de Carlos Slim, el Instituto Federal de Telecomunicaciones aclaró que la prórroga de concesión de Teléfonos de México fue otorgada por el organismo autónomo en 2016 y no hay forma de negarla.

En un comunicado, el regulador precisó que el pasado 1 de diciembre de 2016, el pleno del Instituto resolvió, conforme a sus atribuciones constitucionales, aprobar la solicitud de la prórroga de concesión presentada por Telmex por 30 años a partir del 11 de marzo de 2026, tras acreditar que cumplió los supuestos previstos en la ley para este procedimiento.

Y un días después América Móvil, grupo económico al que pertenecen Telcel, Telnor y Telmex, recordó que esta última compañía cuenta con una concesión para operar una red pública de telecomunicaciones a nivel nacional en México, cuya vigencia concluirá en el año 2056 y que fue autorizada en diciembre del año 2016 por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La compañía indicó que Telmex acreditó en el año 2016 todas las obligaciones establecidos en sus títulos de concesión, para seguidamente presentar la solicitud de una nueva vigencia de concesión. América Móvil también recordó que el IFT obtuvo en ese año una opinión previa favorable de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a revalidar la concesión de telecomunicaciones de Telmex.

Por todo ello, el regulador IFT resolvió el 11 de diciembre de 2016 prorrogar la vigencia de las concesiones de Telmex por 30 años adicionales, contados a partir del año 2026, con lo que la vigencia de la nueva concesión vence hasta el año 2056. “Y como parte de su resolución, el pleno del IFT deberá notificar a Telmex durante el primer trimestre del 2023, el proyecto de título de concesión con las condiciones y términos operativos de la misma”, dijo la compañía.

El pronunciamiento de América Móvil derivó de publicaciones en prensa que señalan que la concesión de Telmex no sería renovada en el 2023 y también después de un comentario lanzado en la mañana del jueves por el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a que su gobierno sí revalidaría la concesión de Telmex en el año 2023, siempre que esa empresa se comprometa a generar beneficios para la nación:

“A ver qué hacemos (…) Revocamos la concesión y el Estado se hace cargo o, que es lo que yo pienso, se mantiene la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población, ya sea en tarifas o que se amplíe la red para que tengamos internet todos, para llegar a un acuerdo. Eso es lo que va a estar en cuestión”, declaró el presidente el jueves.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones desmintió ya que la concesión de Telmex tenga que renovarse en el año 2023. Esa autoridad dijo que la concesión de Teléfonos de México para operar una red pública de telecomunicaciones en el país se prorrogó en el año 2016, conforme los criterios legales que a su vez establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), vigente desde el 2013.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones recordó que la concesión de Telmex fue prorrogada desde diciembre de 2016 y que la nueva vigencia comenzará desde el miércoles 11 de marzo del 2026.

La autoridad reguladora afirmó además que entregaría el nuevo título de concesión de Telmex en los primeros tres meses del 2023, porque entonces, en el año 2016, no se conocía con certeza cómo serían las condiciones del mercado mexicano de telecomunicaciones en el 2023, ni el ambiente tecnológico y tampoco cómo, para ese año del 2023, habrían resultado las regulaciones asimétricas que el mismo IFT impuso a Telmex y otras empresas del grupo económico América Móvil en marzo del 2014 con la meta de generar un mercado más equilibrado en cuanto competencia, cobertura, calidad y asequibilidad de servicios para los mexicanos.

Por todo ello, es que en el 2016 no entregó un título de concesión con los criterios y condiciones aplicables para Telmex en los siguientes treinta años. “En aras de abonar a la certeza jurídica en el sector de las telecomunicaciones, se hace pertinente dejar claro que lo expresado por el ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador no corresponde a los hechos ni al marco legal aplicable, toda vez que la solicitud de prórroga ya fue resuelta y no hay posibilidad de negarla, por lo que lo único que está pendiente es la entrega del título de concesión, previo establecimiento de condiciones por el IFT”, dijo el regulador.