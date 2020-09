Ignacio Riva Palacio asume reto actoral con “Artistas en Incógnito”

Cancún.- Diez artistas serán parte de un experimento teatral que consiste en realizar un monólogo en video, eso suena fácil, lo complicado es que cada uno de los actores tienen que escribirlo en secreto, nadie sabe a quién le tocará actuarlo, ni quien escribió el que les toca actuar, y lo mejor es que tendrán que involucrarse en toda la producción desde cero.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Ignacio Riva Palacio, uno de los participantes comparte el reto actoral que asume en el proyecto Artistas en Incógnito que será transmitido vía streaming el próximo 23 de septiembre.

“Es un proyecto que nos pone creativos a todos, el ejercicio del actor de siempre estar reinventándose, creando historias y viviendo situaciones y mundos que uno nunca podría tocar, esto es lo padre de este proyecto, nos reta y nos pone este juego y reglas muy específicas como el no saber quien escribió el monólogo pero tenemos que actuarlo, nos toca dirigirnos, escribir un monólogo para alguien más, iluminarnos, crear nuestro set, la utilería, el vestuario, nos toca producir absolutamente todo, cosa que no estamos acostumbrados los actores, pues sólo llegamos al teatro, nos dan el guión, nos ponen el micro y nos dicen dónde pararnos”, expresó Ignacio, quien comenzará a escribir su monólogo, el cual podría ser actuado por cualquiera de sus nueve compañeros actores.

“Se me hace un proyecto interesantísimo y más en esta época de pandemia en que los actores hemos perdido el ritmo de actuar de un lado a otro, grabar, ir al teatro, que venga este proyecto a volvernos a inspirar, a ponernos en jaque y a movernos es de agradecerse, además la gente quiere seguir experimentando junto con nosotros, viendo historias con diferentes contenidos y nuestra responsabilidad es seguir contando historias y comunicándonos con la gente”.

“Ya me mandaron mi monólogo y Santa Madre de Dios, no sé cómo hacerlo (ríe), somos 5 actores, 5 actrices, cada uno de nosotros escribe un monólogo genérico que hable de la pandemia, se manda a los organizadores y luego de un sorteo los reparten, no nos dicen nada y tenemos la libertad de actuarlo y producirlo como Dios nos dé a entender, grabarlo y enviarlo de regreso para que el 23 de septiembre por primera vez, veamos todos los monólogos online y ahí nos vamos a enterar quien escribió el monólogo que actuamos y a quien le tocó el que escribimos, son dos incógnitas”, relató Ignacio, quien además compartió que el día de la función en streaming estarán en vivo respondiendo preguntas del público que adquiera sus entradas a través de ticketmanía.com.

El elenco está conformado por artistas de diferentes ramas, trayectorias, escuelas, formaciones, lo que hace más interesante esta propuesta.

“Está Oscar Schwebel de OV7, Gina Castellanos y Angélica Vale que están en Los Angeles, Dalilah Polanco, Mauricio Martínez quien grabará su monólogo desde Broadway, Artús Chávez que es un clown padrísimo, Gustavo Egelhaaf que hace mucha tele y teatro, Natalia Saltiel y Paola Gómez que están en Mentiras, son gente de cine, de teatro musical y demás, es un buen casting y yo feliz de seguir actuando y teniendo historias que contar”.

Regresa al teatro presencial

Luego de la terrible pandemia que alejó a público y actores del teatro presencial, Ignacio Riva Palacio vuelve contento a la nueva normalidad con la puesta en escena “Elena, teatro Milán 1985”, con la que comienza el regreso del público a los recintos culturales, obviamente con todas las medidas de sanidad debidas. Además podemos verlo contando cuentos en YouTube y en algunos sketches para varias compañías de teatro, mientras cuaja un proyecto en televisión donde podemos verlos próximamente.

“Es una obra que fue diseñada a partir del distanciamiento social, entran 10 personas por grupo y conocerán de manera itinerante la historia del Teatro Milán en la Ciudad de México, pasan de estación en estación, son siete, se van moviendo por el teatro y nunca van a coincidir con otro grupo de personas, entre ellos hay metro y medio de distancia y entre el público y actores tres, cada tres grupos se sanitiza todo el teatro, nadie se sienta donde alguien más estuvo antes, todo el tiempo es con mascarilla, no hay ningún tipo de riesgo de contagio y cuenta la historia de cómo el teatro regresa a la vida, la gente regresa a los teatros y la importancia del mismo en la sociedad”, puntualizó Riva Palacio, quien espera esta misma función pueda transportarse al streaming en un futuro.