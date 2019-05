En una charla de negocios con inversionistas, toqué el tema de la inversión de impacto, ellos me preguntaron, ¿Por qué necesitamos la inversión social y ambiental? Si la inversión tradicional es buena, invierto en empresas y estas a su vez generan empleos ¡La gente sale de pobreza! ¿Entonces por qué necesitamos hacer inversiones con impacto social y ambiental positivo?

Tiene que haber un crecimiento económico, eso es lo que prometen todos los gobiernos, en todos los países, como si el crecimiento económico vaya a traer automáticamente felicidad, prosperidad, justicia, una vida plena, pero, no necesariamente, depende de muchas cosas. ¿Cuál es el objetivo de nuestro capital? es simplemente crecimiento por crecimiento, es decir, a lo tonto, o si es crecimiento por bienestar, y si es realmente por bienestar, entonces es ahí donde tenemos que preocuparnos, vivimos en un planeta finito, el crecimiento infinito no cabe en un planeta finito.

Ahí es donde la inversión de impacto juega un papel muy importante, ya que este modelo de inversión tiene una absoluta intencionalidad explicita de buscar el mayor beneficio para todos. No es tener un bolsillo con el que hago dinero y otro con el hago el bien, ya tengo todo unido con el que mi vida sea completamente congruente.

¿Sabías que la economía viene de un paradigma de la separación? Este paradigma de la separación es: o hago dinero o salvo al mundo y este paradigma viene de un principio de escases “es que no hay suficiente para todos, tienes que pensar en ti”, entonces nos ponemos a competir rapazmente contra todos y al final terminas tomando todas tus decisiones desde el EGOcentro. El nuevo paradigma de la economía del bien común, de la cual parte la inversión de impacto es el de la unanimidad, en donde sí puedo salvar al mundo y también puedo hacer dinero, siendo congruentes con nuestra vida y no 95% haciendo daño con nuestro estilo de vida y 5% “haciendo el bien”, de esta forma el 5% nunca va a poder solucionar todo lo que tú 95% está destruyendo.

Te invito a que de ahora en adelante tus decisiones de consumo, inversión de tu tiempo, de tu dinero, las tomes desde tu ECOcentro. Para que una inversión sea llamada inversión de impacto debe tener 3 elementos, intencionalidad explicita, un retorno, porque si no tiene retorno es filantropía y no estoy hablando de caridad, estoy hablando de inversiones y el tercero es la medición del impacto, este último es crucial, es lo que hace la diferencia de la inversión tradicional, hoy en día muchas personas están haciendo cosas con muy buenas intenciones pero si no tengo un interés de medir lo que estoy haciendo quiere decir que mis creencias de una buena intención van a llegar a una buena acción ¿Cuántas veces hemos visto que buenas intenciones no necesariamente logran buenos resultados?



TODOS SOMOS INVERSIONISTAS, tú que estás leyendo esto, estás invirtiendo tu tiempo, eso ya te hace un inversor. Hay un recurso no renovable que es nuestro tiempo, cada inversión de tu tiempo puede tener un impacto, positivo o negativo.

Así que mi respuesta a los inversionistas a su pregunta ¿Por qué invertir en impacto? fue: Porque eso te da la felicidad, está comprobado por Carl Richards, asesor de inversionistas de impacto, descubrió que cuando las personas están en congruencia entre sus valores, su tiempo y el uso de su dinero más felices son. ¿Tú que prefieres, ser plenamente feliz o solo serlo 5%? Entonces ¿por qué solo quieres donar el 5% de tus ingresos o invertir un poquito de tu tiempo en hacer acciones altruistas?

Si estamos buscando que nuestras inversiones generen un impacto en el mundo ¿qué queremos? La peor manera de generar consecuencias para el mundo es destruirlo, si queremos la absoluta destrucción hay muchas inversiones para ello, como por ejemplo, en la guerra, armamentos, delincuencia organizada, narcotráfico, trata de personas, pero la más grande en el mundo es la inversión extractiva, combustibles fósiles, recursos naturales, agua, minería, es todo lo industrial.

A este mundo venimos a la Vida plena, entonces busquemos la inversión regenerativa, aseguremos que el capital sirva a la humanidad no que la gobierne. No necesitas ser rico, necesitas ser feliz, la tierra prometida es la felicidad no el placer, la felicidad surge de la plenitud, y la plenitud del amor, el amor emerge del servir, el amor nunca es mediocre, ni a la mitad, sino una entrega completa, no estamos aquí para hacer el mundo un poco mejor, estamos aquí para co-crear la mejor versión del mundo para todos.