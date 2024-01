El Imoveqroo cae en una ilegalidad al iniciar un censo de mototaxistas en Cozumel, con miras a la expedición de permisos cuando este tipo de transporte está prohibido en la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

No se puede permitir que circulen vehículos para transporte de pasajeros si la ley no lo permite, explicó el abogado Bruno Esteban Díaz Solís, al ser consultado sobre este conteo al que convocó el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) hace un par de semanas y cuyos resultados no ha dado a conocer.

El 27 de enero, a puerta cerrada, se instaló el Comité Técnico de Movilidad y Seguridad Vial del Municipio de Cozumel, junta que tiene como objetivo la planeación de vialidades e infraestructura, seguridad vial, desarrollo integral de la movilidad y el transporte, capacitaciones, e iniciativas relacionadas con las atribuciones y obligaciones del Imoveqroo.

En este comité no fueron incluidos los mototaxistas por no ser una figura contemplada en la ley.

Sobre este tema, el jurista Bruno Esteban Díaz planteó que hay una ilegalidad el contemplar expedir permisos pasando sobre una ley que explícitamente lo prohíbe. “El asunto es que no se está viendo desde el punto de vista legal, sino político” .

¿Imoveqroo desafía la ley? Califican de ilegal censo a mototaxis de Cozumel [Foto: Gustavo Villegas]

En cuanto a que pudieran argumentar que tienen ya derechos adquiridos, Bruno Díaz puntualizó que este argumento no es válido, esto debido a que la prohibición sobre la actividad en una ley es más antigua a su presencia en las calles de la ciudad.

El 16 de enero, propietarios de mototaxis, entre los que se encuentran funcionarios en activo y exfuncionarios del gobierno local, fueron convocados por el Imoveqroo para una inspección de sus vehículos en un terreno propiedad del Sindicato de Volqueteros, ubicado frente a las instalaciones del instituto en la avenida 30 de la isla.

De acuerdo con testimonios levantados a la entrada del predio, se trataba de un registro con miras a la expedición de permisos para circular, y al mismo tiempo, de conocer la cantidad de motos que se usan para el transporte de pasajeros, que se estiman son alrededor de 380 moto-operadas por la Confedración Obrera Revolucionaria 80 (COR), la Cooperativa CozuCoop y Mototaxistas CTM.

Días antes, el 11 de enero, Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, quien es el titular de Imoveqroo visitó Cozumel para reunirse con los mototaxistas quienes se planta ron a las puertas del edificio de gobierno para exigir que se les entregaran las 150 concesiones prometidas en campaña.