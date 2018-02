¿No pudiste imprimir tu acta de nacimiento? Esta es la razón

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Ciudadanos en Playa del Carmen enfrentan problemas para imprimir sus actas de nacimiento foráneas, mediante el programa nacional anunciado por la federación a inicios del pasado enero.

“Ya intenté por la página de internet, y primero dice los estados que ya están en la base de datos, pero resulta que no se puede y vine al Registro Civil y tampoco hubo manera. Al parecer como fui asentando en el municipio de Medellín, junto al puerto de Veracruz, no tienen digitalizadas las actas allá”, dijo Miguel Ángel Pérez, quien buscaba el documento como requisito laboral.

De acuerdo con información del Registro Civil del Ayuntamiento de Solidaridad, al menos un 20% de los solicitantes que se han acercado por asesoría para obtener dicho documento, no lo han logrado debido a que gran parte de los municipios del país no han nutrido sus bases de datos a la plataforma del Registro Nacional de Población (Renapo).

Ángeles Celita Tapia Cervantes, titular de la dependencia municipal, comentó que existe un conflicto en el cobro de este trámite, ya que este se queda en Hacienda Estatal y la municipal no recauda lo que debe por este concepto.

“Los municipios tenemos la obligación de proporcionar la infraestructura, el personal, la renta de impresiones, la papelería, compra de formatos, muchos gastos que se generan para poder ofrecer el servicio al ciudadano. Si a mí el Estado me obliga a abastecer una base de datos federal, no tengo inconveniente, pero nos enfrentamos ante el problema de que el cobro se está quedando en Hacienda Estatal y la municipal no recauda lo que debe. Está generando un poco de conflicto al interior”, señaló la funcionaria.

Reconoció que es un proyecto muy ambicioso de la federación, que ayuda al ciudadano tradicional, aunque recalcó que existe un margen de la población que no puede verse beneficiado, en virtud de que sus datos no se encuentran digitalizados en la plataforma de Renapo.

“Incluso a nivel nacional, cuando se hizo la presentación se habló de este percance, ya que no existe en la ley la obligación a las Oficialías de abastecer la Plataforma Nacional. Porque en realidad, el mecanismo para que opere se regula entre la federación y el Estado y no se contempló la participación más importante, que es la de los municipios”, añadió la directora municipal del Registro Civil.

Sin embargo, Tapia Cervantes aseguró que a nivel local se ha avanzado, y a pesar de la mudanza solo existe un rezago de seis meses en los datos que se estarán compensando en sus nuevas instalaciones y recordó que los requisitos para este trámite son: presentar la Copia del acta de nacimiento o de CURP.