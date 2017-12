Empresarios, en contra del impuesto al hospedaje

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El impuesto al hospedaje, a una tasa del 2% sobre el valor de la facturación o contratación de este servicio, fue creado en 1996 con la finalidad de permanecer en una constante de competencia en la región del Caribe; en 2009 el Congreso del Estado aprobó el aumento de 2% a 3%, cuyos recursos fueron destinados al fortalecimiento de la Secretaría Estatal de Turismo, a la promoción de esta actividad, así como del desarrollo de la infraestructura turística, y el pasado 27 de noviembre de este año Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del estado, presentó la iniciativa de Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo, que contempla el incremento de 3% a 4%; ese 1%, de aprobarse la propuesta, que tiene como fecha límite el 15 de diciembre (fecha en que concluye el primer período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional), se destinará a cuestiones de seguridad pública en la entidad.

El decreto estipula que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado, motivo por el cual el sector empresarial y el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) mantienen las negociaciones respecto al tema, pues los turisteros mostraron inconformidad con el incremento y presentaron una contrapropuesta en la que eliminan el impuesto al hospedaje y dan paso a la creación del impuesto de promoción turística de Quintana Roo.

El gobierno plantea incrementar el gravamen sobre la facturación al visitante, a fin de destinarlo a cuestiones de seguridad pública en la entidad; esta propuesta está contemplada dentro de la Ley de Ingresos de Quintana Roo para el 2018.

Entre otras cosas esta iniciativa es con la finalidad de no verse en la necesidad de solicitar más créditos y ante la evidente necesidad de más recursos para brindar seguridad a la ciudadanía, tomando en cuenta la ola de violencia registrada en este 2017.

Desde que se dio a conocer esta iniciativa, Carlos Gosselin Maurel, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHCyP), se pronunció en contra y lanzó la contrapropuesta: eliminar el impuesto al hospedaje y crear el de promoción turística de Quintana Roo que aplicarían a todos los sectores.

“Esto se tiene que resolver en estos días, aun no llegamos a nada, estamos negociando con el gobierno y me da una gran satisfacción la apertura que tienen; sin embargo, en lo que estamos encontrados es en el procedimiento de recabar dinero; porque el impuesto (al hospedaje) ahorita va directamente a lo que ya está negociado, y por otro lado lo va a resentir directamente el huésped, pero esto difundido (aplicado) a todos los actores que participan en el turismo, no tendría problema, porque en una comida va a pagar un dólar extra (ejemplo), pero si le va a molestar que 33% crezca al momento de darle su factura en el hotel”, señaló.

Esta negociación no es por parte del sector hotelero, sino como sector empresarial, por ello están el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) capítulo Cancún, porque les afecta a todos.

“Sin duda la seguridad es un tema primordial, que debemos privilegiar, lo que me parece complicado comprender es, primero no estamos claros de la utilización de 3% ya recuperado, ofrecieron que sería sólo el primer año el que reducirían el porcentaje entregado y que a partir del segundo sería la totalidad, no tengo claro la forma de utilización del 30% y mucho menos del 70%... en conclusión, por supuesto que la seguridad es un tema por demás relevante, pero igual de importante es la transparencia de recursos y la buena aplicación de los mismos”, señaló Miriam Cortés Franco, presidenta ejecutiva de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq).

La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, encabezada por Jean Agarrista Marfin, también se pronunció en contra incrementar los gravámenes para la industria hotelera y resaltó que no han sido consultados por ninguna autoridad gubernamental este incremento.

Sin embargo, no todos los sectores apoyan la contrapropuesta, pues mientras Carlos Constandse Madrazo, vicepresidente de Grupo Experiencias Xcaret, dado que los parques temáticos son un sector importantísimo en el destino, si estaría de acuerdo en que implementen el impuesto a la promoción turística, en lugar de aumentar el gravamen al hospedaje, según comentó en líder de los hoteleros, previa plática que sostuvo con él, hay otros gremios como el náutico, que están en desacuerdo con la contrapropuesta.

“Que se cumpla esa ley de que quienes hospeden paguen el impuesto, eso no pasa nada... pero eso no sucede en Cancún, o es muy poco; Marina Hacienda del Mar recibe veleros, Marina V&V, antes La Amada, muy poco también. De ahí en fuera, todos los que llegan en barco, se hospedan en hoteles”, comentó Ricardo Muleiro López, empresario náutico y ex presidente de este gremio.