Rechazan incrementar impuesto al hospedaje

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El sector empresarial turístico manifestó su inconformidad por la iniciativa, presentada ante el Poder Legislativo, que propone aumentar de 3% a 4% el Impuesto al Hospedaje hotelero, a partir de 2018 y hasta el 2021, y que será usado para el fortalecimiento de la seguridad pública.

“Se debe de desaparecer el impuesto al hospedaje y crear un impuesto al turismo y que participemos todos los actores del turismo, agencias de viajes, parques, transportistas, arrendadoras de autos, restaurantes, inclusive el propio aeropuerto”, declaró Carlos Gosselin Maurel, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún (AHC), en respuesta a la iniciativa.

De acuerdo con los diputados locales, sólo 1% sería destinado exclusivamente para el tema de seguridad pública, y el resto (3%, que es el impuesto al hospedaje) continuaría siendo usado en materia turística y promociones.

“Sin duda la seguridad es un tema primordial, que debemos privilegiar, lo que me parece complicado comprender es, primero no estamos claros de la utilización de 3% ya recuperado, ofrecieron que sería sólo el primer año el que reducirían el porcentaje entregado y que a partir del segundo sería la totalidad, no tengo claro la forma de utilización del 30% y mucho menos del 70%... en conclusión, por supuesto que la seguridad es un tema por demás relevante, pero igual de importante es la transparencia de recursos y la buena aplicación de los mismos”, señaló Miriam Cortés Franco, presidenta ejecutiva de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq).

Sería igual de bueno saber si existe alguna gestión a nivel federal para el caso de recursos en el tema seguridad, agregó la entrevistada, “pues es algo que está también en la agenda del Presidente de la República y es una de sus principales tareas a resolver”.

Sin duda la seguridad pública es un tema relevante en cada uno de los destinos turísticos del estado, reconoció por su parte, Alejandrina Selem Salas, presidenta de Consejo de Desarrollo de Holbox, pero hay otras incógnitas.

“¿Existen garantías que será solo hasta 2021? o sucederá como las tenencias de los automóviles, que solo eran para la olimpiada del 68 y aún las pagamos. Y por otro lado, ¿realmente con esos recursos se erradicará la inseguridad en Quintana Roo en tres años?”.

Añadió que deberían dar nuevas alternativas para recaudación en la industria turística, pues consideró que con esta iniciativa y la que pretende implementar el municipio de “saneación ambiental” es una afectación severa para la hotelería holboxeña.

El hotelero Abelardo Vara Rivera dijo estar en total desacuerdo, todo lo que lastime al turismo o no lo motive a visitar nuestro destino, es inaceptable, se creó el 2% para promoción, hace siete años, después se aumentó a 3%, en los últimos 10 años el número de habitaciones debe haber aumentado prácticamente al doble, es decir, que por el número de cuartos y el punto adicional, la captación se debe haber duplicado y ahora le quieren incrementar otro punto porcentual”, señaló.

Finalizó diciendo que debe el gobierno recupera lo robado por la administración anterior, y debe transparentar sus ingresos y gastos.