Ante la vulnerabilidad en la que se encuentra el vestigio maya “Templo de la Estalagmita”, piden que el municipio se haga cargo del resguardo del sitio descubierto hace unos años.

De acuerdo con Raymundo Tineo Celaya, cronista de la ciudad, se debe de resguardar tal vestigio arqueológico descubierto en el interior de una cueva, cuya ubicación omiten para evitar algún tipo de saqueo.

El punto forma parte del patrimonio histórico del municipio de Solidaridad y constituye uno de los más interesantes porque se encuentra en un lugar de la mancha urbana.