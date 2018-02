Detectan destrucción en sitios arqueológicos

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- En 2017, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), no registró saqueos arqueológicos, pero sí, entre seis y siete, destrucciones que están siendo dictaminados para saber si procede canalizarlos a la PGR.

Adriana Velázquez Morlet, delegada del INAH en el estado, confirmó que han tenido las denuncias por destrucción de sitios arqueológicos, pero no con el propósito de encontrar piezas, sino de habilitar una parcela o pasar maquinaria agrícolas o construcción de casas sin permiso.

No dio detalles donde se han dado este tipo de destrucciones, debido a que están siendo dictaminadas por arqueólogos para saber si son canalizadas a la Procuraduría General de la República (PGR) para su formal investigación.

“En los últimos años, ha ocasionado que el saqueo, visto como una actividad de búsqueda de piezas para su venta se ha reducido drásticamente; el año pasado no tuvimos ni una sola denuncia, lo que sí tenemos es denuncia por destrucción de sitios arqueológicos pero no con el propósito de encontrar piezas arqueológicas, sino porque alguien habilito una parcela y paso una maquina encima y destruyo estructuras, caminos, o casas sin permiso, ese tipo de cosas que no están dirigidas a obtener piezas, es una destrucción en áreas rurales y de estructuras de tipo habitacional, agrícola, que no son tan fácilmente perceptibles”, dijo.

Indicó que en 2016, tampoco se registró ningún caso relacionado con el saqueo o robo de piezas arqueológicas y puntualizó que las que han sido exhibidas en redes sociales o mercado libre son falsos; no obstante en regiones como lo es Veracruz, sí se han dado la venta de piezas originales.

“Hace algunos años, hubo una chica en Chetumal que vendía a través de su red social pequeños fragmentos, presentamos la denuncia, la chica cerró su página, pero finalmente son materiales que encuentran visitando algún lugar, una parcela. Para nosotros, como investigadores tiene un enorme valor cultural, histórico y documental, pero en el mercado su valor es muy pequeño”, indicó.

Mencionó que muchas veces, la gente dice ignorar que llevar físicamente un fragmento de algún sitio arqueológico es un delito, aunque es una información que se ha difundido grandemente.

De acuerdo con la Ley Federal de Monumentos, es ilegal extraer y llevar físicamente, cualquier tipo de material arqueológico, ya sea una piedra, vasija o fragmento con penas de hasta 10 años de prisión.