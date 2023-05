Inauguran octava edición del torneo 'Cancún Open Nos Une 2023'

El Gimnasio Kuchil Baxal, ‘La Casa del Deporte en Cancún’, albergó el inicio de la octava edición del ‘Cancún Open Nos Une 2023’ con la presencia del anfitrión, sabonim Armando Martínez Chi, Alejandro Luna López, titular del Instituto del Deporte de Benito Juárez y Arturo Zamora, ex seleccionado olímpico en Seúl ’88, entre otros invitados.

“La primera vez que lo hicimos, fue en 2013 y desde ahí no paramos, hasta la pandemia. Lo estamos retomando con el apoyo del líder del Instituto del Deporte, Alejandro Luna López. No fue fácil, de no haber sido por el impulso que nos dio el Instituto. Estamos muy contentos por brindar estas alegrías a los niños, en algún momento de su vida los van a atesorar, serán un parteaguas”, dijo Armando Martínez Chi, presidente y fundador de Muldo.