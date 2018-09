Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL, Quintana Roo.- La falta de atención de la administración municipal anterior de un incendio menor, activo desde hace una semana, podría provocar uno de grandes magnitudes en el relleno sanitario de Chetumal, pues amenaza con salirse de control.

Sin embargo, las autoridades municipales no lo atendieron, lo heredan a la próxima administración y de acuerdo con el H. Cuerpo de Bomberos del ayuntamiento, que de no atenderse el material de combustión se puede propagar y será imposible su control en las próximas semanas.

Según información de algunos elementos de Bomberos que proporcionaron información a Novedades Chetumal y que omitieron dar sus datos por miedo a represalias, indicaron que el pronóstico es que en dos meses el fuego será mayor y de grandes proporciones en zona profunda y superficial.

Jean BaptisteManelN´tab, director de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, confirmó la información e indicó que se trata de un espacio de ocho metros cuadrados, al fondo de las montañas de basura, que despide fumarolas, pero que no requiere de atención.

Dijo que se trata de materiales como llantas, polietileno tereftalato (PET), principalmente, que se mantienen en combustión a varios metros de profundidad, durante los últimos años y que no han podido extinguirse, debido a que se requiere de gran inversión de recursos económicos para la movilización de maquinaria pesada y personal, lo cual no tiene disponible el ayuntamiento.

Lo anterior, significa que es la administración municipal entrante, de Hernán Pastrana Pastrana, la que debe atender este problema que le hereda su predecesora, María Luisa Alcérreca Manzanero.

“No es un incendio. Son fumarolas que están allí, no hubo necesidad de intervención, el incendio, las fumarolas son casi casi permanentes. Tenemos como 40 años de estar tirando allá llantas y plásticos, entonces para que se acabe está un poco difícil, tenemos entre seis y ocho metros de residuos, por abajo si hay cierta combustión, no es superficial”, comentó.

En este año, fueron dos incendios que se registraron en el relleno sanitario, el más fuerte fue en abril, que tuvo una afectación de siete hectáreas derivado de un incendio sin control y desde esa fecha permanecen las fumarolas activas.

Fueron ocho días que tardó el incendio y afectó con humo a cientos de familias de las colonias cercanas, especialmente los Fraccionamiento de Américas I, II y III así como colonias como Pacto Obrero y sus alrededores.