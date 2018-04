Incendio deja en la calle a una familia de la zona maya

José Chi/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Quintana Roo.- Una familia de la zona maya se quedó sin hogar a consecuencia de un incendio. Los bomberos sofocaron el siniestro, pero no pudieron salvar las pertenencias.

Gregoria Cuxim Chan, propietaria de la vivienda, narró que se encontraba en el patio de su casa cuando se dio cuenta de que empezaba a incendiarse y en cuestión de minutos, la vivienda hecha de madera y guano quedó reducida a cenizas.

“Me entró la desesperación, familiares que estaban cerca me ayudaron a tratar de sofocar el fuego, todo fue muy rápido, hablamos a los bomberos para que vengan auxiliarnos, cuando ellos llegaron comenzaron a echar más agua, pero hubo un momento en el que me ganaron los nervios, intenté entrar para sacar mis cosas, uno de ellos me detuvo y me dijo que tratara de calmarme, que eran cosas materiales, que mi vida vale más”, dijo.

Con gran tristeza mencionó que perdió todo, ropa, zapatos, aparatos eléctricos, su cama y ha-macas, trastes, alimentos.

“Mi esposo y mi hijo no saben que ha pasado, salieron temprano a trabajar en una colonia de Carrillo Puerto”, dijo con la voz cortada.

Los hechos ocurrieron, aproximadamente a las 11 de la mañana, en la vivienda ubicada en la calle 82 por 79 en la colonia Emiliano Zapata II.

Al lugar se presentaron elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y Bomberos quienes comenzaron con las acciones para sofocar el incendio.

El personal de las dependencias de rescate hizo todo lo que pudo, pero debido al material de construcción de la vivienda, todo lo que había dentro y por fuera del hogar, se consumió. El incendio se originó por un corto circuito debido a la antigua instalación eléctrica.

También se presentó una ambulancia de la Cruz Roja para atender a la señora que se encontraba con un ataque de nervios ante la situación.

Después de los lamentables hechos, personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y de la presidencia municipal, se presentaron en la vivienda con despensas, cobijas y hamacas, para apoyar a la señora y a la familia a recuperar un poco de lo mucho que perdieron.