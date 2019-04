Desalojan Cinepolis tras reporte de incendio (Video)

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Usuarios de la cadena Cinépolis en la Gran Plaza, fueron desalojados por un incendio en el área de dulcería.

De acuerdo con información preliminar, los bomberos acudieron al lugar después de que los usuarios fueron desalojados por el personal.

Usuarios indicaron que sonó la alarma mientras veían la película, pero como no se detuvo la transmisión, no sabían si desalojar o no la sala.

Los bomberos revisaron la máquina de palomitas número cuatro, que fue la que presentó una falla, lo que provocó la activación de las alarmas de incendio.

Usuarios esperan afuera del cine para exigir el reembolso de su boleto.

Hasta el momento no hay reporte de heridos.

(Con información de Paola Chiomante)