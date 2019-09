Tulum: Donde hubo fuego… las abejas no trabajan igual

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Los efectos de los incendios forestales registrados en 2019 durarán hasta dos años en la producción de miel entre los principales apicultores de la zona maya de Tulum, por la devastación que evitará floración de las plantas.

De acuerdo con Aniceto Caamal Cocom, presidente del Centro de Salvaguarda de Usos y Costumbres, además ambientalista, advirtió que amplias zonas que fueron devastadas por el fuego no florecerán todavía, lo que no permitirá a las abejas realizar el proceso de producción de miel, efectos que prevalecerán hasta dos años si no ocurren otros siniestros.

“Es preocupante lo que pasó en las últimas semanas, aunque ya prácticamente terminaron los incendios, los efectos continuarán porque la recuperación tarda, específicamente en el caso de las abejas, hay aspectos negativos debido a que no hay floración, no hay producción de miel entonces”, dijo.

En este 2019, más de 500 productores de la zona maya de Tulum redujeron su producción de miel hasta 80%, sobre cinco toneladas conseguidas en 2018, es decir, apenas han llegado a una producción cercana a una tonelada en lo que va del año.

“Ya teníamos problemas con la producción de miel, tanto melífera como de la melipona, en los años anteriores era la sequía, en esta ocasión se suma la sequía y los incendios que dejaron amplias zonas destruidas en Tulum, también en Solidaridad, porque lo que ocurre en un lugar afecta a todos”, mencionó