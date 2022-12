Por incompetencia, tribunal cancela embargos contra Mayaland

La Sala Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán ordenó concluir el Juicio 877/2021 instaurado ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial de Yucatán y ordenó la cancelación de los embargos ordenados en contra de la empresa Mayaland S. A, y de Fernando Eugenio Barbachano Herrero.

En febrero de este año, a petición de la Fiscalía General de Quintana Roo, fue embargado el complejo hotelero Mayaland, ubicado en la zona de Chichén Itzá, en el estado de Yucatán.

Casi un año después la Sala Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán determinó que el juez mercantil es legalmente incompetente para conocer del juicio ejecutivo mercantil intentado por el empresario R. M. a través de su empresa Inmobiliaria R4.

En su momento, Fernando Eugenio Barbachano Herrero, había señalado que la admisión del juicio mercantil había sido bajo hechos falsos y presuntos actos de corrupción, por un supuesto adeudo inexistente.

El argumento del Tribunal Penal y Mercantil para declarar la incompetencia es que en el contrato firmado entre ambos empresarios se estableció de manera textual que en caso de incumplimientos y conflictos serían dirimidos ante el Juzgado Civil del Primer Departamento Judicial de Yucatán.

Desde hace 10 meses los hoteles Mayaland y The Lodge At Chichen no estaban allanados, sino que los ingresos generados por ambos hoteles quedaban en manos de R. M. La familia Barbachano ha advertido que combatirá los actos que considera delictivos y de corrupción hasta sus últimas consecuencias, en un esfuerzo por defender el Estado de derecho que históricamente prevalecía en Yucatán.

