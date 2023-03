Incrementa el costo de la tortilla en Felipe Carrillo Puerto

A menos de un año, el precio la tortilla en la zona maya de Felipe Carrillo Puerto tendrá un nuevo ajuste de dos pesos, pasará de 25 a 27 pesos el kilo, tras el aumento del costo de la harina.

En julio del 2021 el precio de este alimento de la canasta básica aumentó de 19 a 22, pesos, para julio del 2022, se ajustó de 22 a 25 y en lo que va del 2023, subió otros pesos más, pasando a un costo total de 27 pesos, estas variaciones se han debido por el incremento de la harina, papel para envolver, por mencionar algunas de las causas.

Wilberth Cahuich Canché, representante de la industria en el municipio, destacó que el incremento será de forma generalizada en las más de 20 tortillerías y será en el transcurso de estas semanas, pues a ellos ya les aplicaron los ajustes por las empresas que les proveen del insumo básico.

“Desde el pasado 28 de febrero el costo de la harina tuvo un variación en su costo, pues de 16 mil 200 que costaba la tonelada, pasó a 17 mil 400 la tonelada, además del papel, refacciones, gas LP, entre otros materiales indispensables para nuestra producción, por eso a nosotros nos obliga”.

Tortillerías, obligadas a incrementar costos

Comentó que en su caso, la tortillería “Hernández” ubicado sobre la calle 80 con calle 95 de la colonia Emiliano Zapata II estará el costo del kilogramo será de 26 pesos siempre y cuando el cliente lleve su propia servilleta, como parte del proceso de concientización, en caso de no llevarlo el costo será a 27 pesos.

Confirmó que desde el primer ajuste, no quisieron actualizar sus costos y aguantaron hasta donde pudieron para no afectar a los consumidores, pero con este nuevo cambio se les ve complicado, no pueden seguir jugando con su capital, así que tuvieron que hacer lo necesario para solventar.