Incrementó la generación de basura en playas durante Semana Santa en Cancún

Tras las vacaciones de Semana Santa, las playas de Cancún quedaron llenas de residuos que dejan los turistas en las playas, desde bolsas de botanas, botellas de agua, refresco, latas de cerveza, cubrebocas y pañales.

Daniel Rodríguez, del colectivo de limpieza de playas Snorkeling for Trash, explicó que en la última jornada se encontraron con más desechos de los habituales, producto de las malas prácticas de los visitantes.

Playa Tortugas, visitada principalmente por locales, quedó repleta de basura que inevitablemente llega al mar si no se recoge a tiempo, expuso el activista.

“Playa Tortugas es mi playa favorita porque hay mucha vida, hay rocas, fauna marina, y es muy frustrante verla llena de plásticos”, expuso.

Sin embargo, los locales no son los únicos que contaminan, también los turistas nacionales e internacionales, pues otros sitios como Playa Langosta y Playa Gaviota quedaron en las mismas condiciones.

La nula educación ambiental de los visitantes, apunta, se suma a la falta de protocolos de vigilancia, principalmente en las playas públicas.

No hay contenedores de basura, por lo que las personas tienen la opción de cargar la basura hasta sus casas o dejarla en la playa. Muchas veces optan por la segunda.

“Hablamos con los de Servicios Públicos y les comentamos que no hay botes de basura, a lo que nos respondieron que ‘no hay porque se los roban’. Pero eso no es un pretexto, es muy fácil anclar un bote para que no se lo lleven”, dijo Daniel Rodríguez.

El colectivo Snorkeling for Trash cada semana realiza jornadas de limpieza en distintos puntos de Cancún, Playa del Carmen e Isla Blanca.

Sin embargo, asegura que la basura no se acabará si no se modifican las prácticas y las políticas públicas.

“El otro día la Guardia Nacional nos estuvo apoyando para pedirle a las personas que estaban alcoholizándose que no dejaran su basura, pero otros días no hay vigilancia”, dice.

El ambientalista aseveró que si los hoteles cumplen sus labores de vigilancia es viable que las playas públicas de Cancún cuenten con personal que haga valer las reglas.

También te puede interesar:

#JusticiaParaLeo: Grupo Xcaret pagaría hasta 150 mil pesos de multa

Partido de Cancún FC y Leones Negros se disputará con público

Rico Suave, lo más nuevo de Nael HQ