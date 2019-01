Ayuntamiento de Carrillo Puerto no da la cara a ex trabajadores

Jesús Caamal/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Ex trabajadores del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto exigen sus pagos de liquidación a la administración pues desde el 6 de noviembre del 2018 que fueron despedidos hasta hoy, no ha recibido recurso alguno.

Ayer tres personas de la comunidad de Tihosuco, ex empleados del área de Servicios Públicos municipales, por tercera vez acudieron a Palacio Municipal para saber qué pasó con su asunto administrativo y externaron que una vez más no obtuvieron resultados.

Pedro Damiano Poot Castillo, uno de los afectados, expresó que laboró cinco años en el ayuntamiento hasta “ser recortado” de su área de trabajo. Ahora se le hace muy difícil sostener a su familia, su esperanza es que le den la liquidación, pero después de su baja no le han hecho caso a pesar de concurrir a reclamar.

“Van tres veces que venimos de nuestra comunidad para saber qué pasó, pero cada que venimos nos hacen esperar, nos dicen que el encargado del área no está, que no hay dinero, la verdad sólo porque lo necesitamos, por eso estamos viniendo a exigir, si me sobrara lo dejaría así. Es una humillación”, dijo.

Claudio Poot Kauil, ex trabajador que se encuentra en la misma situación, manifestó su desagrado y enojo con la nueva administración por haberles quitado el trabajo y sobre todo, que los tengan de un lado para otro sin la debida atención que se merecen o por lo menos, “darles la cara” para solucionar su caso.

Nazario Moo Kauil, afectado, añadió que no saben qué hacer o a qué instancia recurrir para que se les respete la liquidación que por ley les corresponde.

Se intentó entrevistar a Alicia Tapia Montejo, secretaria general del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto para conocer más del asunto y las acciones que han hecho; sin embargo, no se le encontró en su oficina y tampoco contestó las llamadas telefónicas.