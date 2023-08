Indican que zona maya necesita una nueva instancia para adultos mayores

La Instancia del Adulto Mayor de Felipe Carrillo Puerto trabaja en la gestión de una casa hogar para abuelitos ante el incremento de personas adultas que requieren de atención especializada al quedar en abandono de sus familiares.

De acuerdo con datos estadísticos de la dependencia municipal, en lo que va del año se ha buscado la forma de canalizar a más de 15 abuelitos a la capital del Estado donde cuentan con ese espacio, para que sean atendidos, pero sólo unos cuantos han podido ser aceptados y en este mes tienen a tres más.

José Mercedes Cen coordinador del área municipal, expresó que tal vez no parezca, pero en la zona maya, los abuelos pasan por una problemática latente en manos de sus familiares, sufren del abandono, despojo, agresiones físicas, entre otras y los dejan desamparados.

Destacó que de acuerdo con sus estadísticas más actuales cuentan con una población de seis mil 840 abuelitos, de las cuales al menos 60% regularmente presenta problemas por despojo de sus pertenencias, un 20% por abandono y el otro 20% restante están expuestos al maltrato.

“Esa es la realidad en la que nos encontramos, la vulnerabilidad en la que se encuentran nuestros abuelos, a causa de personas que no tienen corazón con sus seres queridos, que se olvidan de quienes les dieron vida, atención, crecimiento y muchas cosas más, tal no fueron buenos, pero no están para juzgar”.