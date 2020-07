Dan de comer croquetas de perro a indigente de la tercera edad, en Chetumal

Chetumal.- La comida de José Adán, un señor de la tercera edad que vive en situación de calle, ha conmovido a cientos de personas en las redes sociales: pedía un pan para acompañar el plato de comida que alguien le había donado y que consistía en croquetas para perro y arroz.

La historia de don José Adán fue dada a conocer la noche del martes en las redes sociales por Elian Cruz, un joven que vive en Chetumal, quien compartió imágenes del adulto mayor con su plato de comida.

“Hoy me encontré a un viejito ambulante, sentado afuera de mi casa, pidiendo un pedazo de pan para acompañar la “comida” que alguien le había dado”, publicó el usuario de Facebook.

“A mí, se me hace una verdadera falta de respeto que gente tan desagradable haga este tipo de cosas. Darle un plato con croquetas y arroz a un señor mayor de edad. Para mi es sinónimo de burla y de gente sin educación” (Sic), señaló el joven.

A las pocas horas la publicación ya se había viralizado y motivó comentarios de repudio hacia la acción. Entre quienes se enteraron del hecho hubo un joven, identificado como Fabian González Alcocer, quien decidió pasar de los dichos a los hechos.

González Alcocer, se dio a la terea de ubicar a don José para darle un plato de comida decente.

“Se llama don José Adán barrera Mendez de Campeche vive muy humilde se pasaron de listos en burlarse de él pero hoy comera de lo más rico afirmo no lo hago para ofender a nadie ni por quedar bien si no que me destruye ver gente así en ese estado aporten un poquito cuando vean a gente así buenas noches”, (Sic), publicó Fabian en Facebook.

Además, mostró que lo llevó en su moto y a un lugar para comprarle comida.

En otro post, mostró la ropa que le regaló al adulto mayor y pidió a la comunidad de las redes sociales que se solidaricen con las personas que se encuentran en situaciones como la de don José Adán.