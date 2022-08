Los Servicios Estatales de Salud (Sesa) investigan quién o quiénes fueron los responsables de desechar cientos de dosis de medicamentos de manera irregular en el Centro de Salud Urbano número 1, luego de que se descubriera que fueron tirados sin mediar el protocolo correspondiente.

Vecinos que denunciaron los hechos exigieron a las autoridades estatales de salud que se investigue y sancione a los responsables, ya que la mayoría de los fármacos que fueron tirados no habían caducado, y miles de personas necesitan de ellos.

Esto, sin tomar en cuenta el peligro que representan para la salud pública, ya que pudieron ser comercializados y provocar daños a las personas.

En las fotografías se aprecian distintos frascos y paquetes de medicamentos de los cuales se pueden distinguir la amoxicilina con ácido clavulánico y el ya conocido paracetamol. El primero con un valor en el mercado de $110 pesos, mientras que el segundo ronda los $20 pesos en su versión de tableta de 10 piezas.

¡Indignación en Cozumel! Tiran a la basura cientos de medicamentos sin caducar [Foto: Gustavo Villegas]

Investigarán si medicamentos pertenecen a la Sesa

Durante su visita a Cozumel, la titular de la Sesa, Alejandra Aguirre Crespo, fue abordada sobre este delicado tema, y aunque dijo que ya se hace la verificación, argumentó que antes de hacer declaraciones sobre el caso se debe confirmar que los medicamentos pertenecían a los Servicios Estatales de Salud.

Consideró que para esto es necesario hacer un cotejo de los lotes y análisis de las fechas de caducidad de los medicamentos.

Al ser confrontada sobre el hecho de que la mayoría de los fármacos aún no caducaban, insistió en que es necesario el procedimiento y el análisis. “En tanto no se tenga concluida esa información, no se puede establecer nada”, sostuvo.

Cuestionada en el sentido de si las fotografías y videos obtenidas en el lugar de los hechos pueden servir de evidencia para la investigación que se dice está en curso, la funcionaria respondió que si la normatividad y la ley les permiten hacer uso de esos recursos, podrían utilizarse.