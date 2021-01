La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó medidas precautorias para que el presidente Andrés Manuel López Obrador “se abstenga de emitir declaraciones” en sus conferencias matutinas que se relacionen con la elección federal de 2021.

Por unanimidad de votos, los integrantes de la comisión, Adriana Favela, Claudia Zavala y Ciro Murayama señalaron que el mandatario debe ajustarse a la prohibición expresa del artículo 134 constitucional y admitió la solicitud del PRD, que presentó una queja por presunto uso indebido de recursos públicos y la probable intromisión ilegal del Ejecutivo en el proceso electoral.

Los tres consejeros aclararon que no se trata de limitar la libertad de expresión del mandatario, sino

“reencauzar la conducta que se exige a los funcionarios públicos, en términos del modelo constitucional”.

La consejera Claudia Zavala consideró, al respecto, que “en la misma tónica se puede expresar de las otras alianzas. Ni a favor ni en contra. La contienda electoral es de los contendientes, no es de las autoridades ni de los servidores públicos”.



Abundó que los servidores públicos deben evitar que sus manifestaciones se traduzcan en expresiones que busquen favorecer o perjudicar a partidos o a los sujetos en la contienda o que incluso se presenten como opción política.

También, la consejera Adriana Favela planteó que los servidores públicos deben tener especial cuidado en sus declaraciones, “sobre todo cuando se trata del mando superior en el país, para no vulnerar los principios que rigen las elecciones. Se puede influir hablando de manera negativa de una opción política. Se puede influir para bien o en forma negativa”.

A su vez, el presidente de la comisión, Ciro Murayama, sostuvo que la decisión se tomó porque las declaraciones del mandatario sobre las elecciones han sido reiteradas, y las del 23 de diciembre las hizo aun cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en una decisión previa del 14 de diciembre, vinculó a todos los servidores públicos a respetar el artículo 134 constitucional.

“Sin embargo, el 23 de diciembre, una vez que la sala superior reiteró esta orden, se da esta nueva conferencia. Estamos ante un conjunto de hechos reiterados y sistemáticos. No es un dicho aislado, hemos tenido, insisto, varias quejas señalando la presunta intromisión del Ejecutivo federal en el proceso electoral y habíamos advertido de los riesgos de que esto fuera una señal que invitara a otros gobernantes a afectar la equidad de la contienda”, dijo.

Debido a estos hechos la alianza “Va por México” hizo la denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional Electoral, por la intromisión de este hombre “corrupto” y “bandido” que está representando el presidente y su equipo, así mismo por estar utilizando dineros del erario público para la realización de campañas en contra de la alianza que existe ahora entre los partidos.

Esto es un delito federal y se tiene que perseguir por oficio, no se puede permitir, no es válido, no puede ser aceptable bajo ningún punto de vista, no es posible, cómo se atreven y tampoco es posible la existencia de gentes que los están protegiendo y cubriendo, con esto se ve claramente que son una bola de desdichados rateros, porque esos sí son rateros, que no pueden seguir aprovechándose de esa manera. ¡Basta ya!

Morena debe bajar su difusión de propaganda que va en contra de la alianza del PRI, PAN y PRD

La Comisión de Quejas y Denuncias también declaró procedente las medidas cautelares solicitadas por los partidos Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) por uso indebido de la pauta y actos anticipados de campaña en contra de Morena y el presidente del partido, Mario Delgado Carrillo, relacionados con la difusión en redes sociales, radio y televisión del promocional denominado “Tumor”.

Dicha difusión ya había sido objeto de análisis de fondo por parte de la Sala Regional Especializada del Tepjf, la cual concluyó el 23 de diciembre que el promocional es propaganda electoral.

En virtud de lo anterior, la Comisión determinó que la difusión de ese anuncio es ilegal en la etapa de precampaña tanto federal como local, razón por la cual se concedieron las medidas cautelares.

Así, se ordenó lo siguiente: a Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, para que, en un plazo que no mayor a seis horas, elimine las publicaciones del promocional en sus redes sociales de Twitter y Facebook; a Morena, sustituir en un plazo no mayor a seis horas, los promocionales Tumor-RV y Tumor-RA, y se vinculó a las concesionarias de radio y televisión, para que, en un plazo no mayor a 12 horas, detengan la transmisión del material denunciado y lo sustituyan con el que indique la autoridad electoral.

“Fallas” en los dirigentes que están al frente de la CFE

En el importante tema de la falla de luz que se presentó recientemente, lo recomendable sería levantarle una orden por homicidio al señor director de la CFE, Manuel Bartlett, porque no puede permitirse que se presenten este tipo de situaciones que provocaron la falta de luz en muchos estados de la República Mexicana, esta situación probablemente provocó que mucha gente se muriera o que a muchas otras gentes igual se les descompusieran algunos aparatos electrónicos, esto no debe suceder, la verdad que ya son muchas disculpas las que ha dado en diversos momentos el que ahora está al frente de esta comisión, recordemos por ejemplo cuando su hijo hacia negocios chuecos, también cuando él, según dicen las malas lenguas le robó la presidencia al ingeniero Cárdenas, cuya respuesta fue que se cayeron los sistemas, cada vez es más comprobable que siempre tiene pretextos y excusas pero no respuestas ni responsabilidades.

Esto ahora es una perfecta excusa que los mexicanos podemos usar como pretexto para exigirle su renuncia, ya que por otra parte el costo, la producción y el manejo de la electricidad en este país es una de las más caras.

He aquí un poco de historia para que recordemos como ha sido su “trayectoria” del actual dirigente de la CFE:

En 1988 una supuesta “caída del sistema” de cómputo provocó dudas acerca de un fraude electoral, cuando Manuel Bartlett era el titular de la Comisión Federal Electoral (CFE), encargada del recuento de votos y dio el triunfo a Salinas de Gortari.

El 6 de julio de 1988 millones de mexicanos acudieron a emitir su voto, la participación fue de 50.4%; sin embargo, el resultado de las elecciones de Presidente de la República, senadores, diputados y asambleístas no se dio a conocer esa noche, sino hasta una semana después, lo que despertó muchas especulaciones.

Ante la CFE fueron denunciadas múltiples irregularidades registradas en la jornada del 6 de julio, entre ellas duplicación de credenciales electorales, repartición anticipada de boletas electorales ya cruzadas en favor del PRI, entre otras.

El 13 de julio, al concluir el cómputo de los 300 comités distritales a nivel nacional, la CFE informó que la mayoría de los votos emitidos en la elección para presidente de la República correspondían a Carlos Salinas de Gortari (PRI), quien obtuvo el 50.36% de los votos, frente a un 31.12% de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del Frente Democrático Nacional (PMS, PFCRN, PPS y PARM); el 17.07% fueron para Manuel J. Clouthier, Maquío (PAN); el 1.04%; para Gumersindo Magaña Negrete (PDM); y 0.42% para Rosario Ibarra de Piedra (PRT).

El presidente de la CFE y secretario de Gobernación de ese entonces, Manuel Bartlett Díaz, solicitó a todos los partidos políticos aceptar el mandato de la voluntad popular.

En el tema del hijo del señor Bartlett, en un artículo de Carlos Loret de Mola se detalla que León Manuel Bartlett Álvarez, ha obtenido al menos siete contratos con el gobierno federal, con lo que suma un total 162 millones de pesos. La obtención de contratos no ha representado algo ilegal, lo que llamó la atención en este caso fue que apuntaron a que la mayoría de estos fueron sin adjudicación directa ni pasaron por ningún concurso, ¿Quien nos puede explicar esto? ¿Cómo se puede llamar “legalidad” a algo que no pasó por estos necesarios trámites?

Y es importante recordar el tema de la fortuna que ha hecho el señor Bartlett, de quien se dice que las cifras que reportó ante la Función Pública no corresponden a lo que el señor realmente tiene, por ello sería necesario que alguien nos explique qué es lo que pasa con estas mentiras verdaderas.

Aparecen empleados extorsionadores de la Comisión Federal de Electricidad

Se ha tenido conocimiento de la existencia de varios grupos de “ingenieros” que “trabajan” en la Comisión Federal de Electricidad de quienes se dice se han dedicado a hacer visitas domiciliarias para extorsionar a mucha gente, ello debido a que también se dice que muchos usuarios han estado optando por controlar y apagar todos los sistemas eléctricos que tienen en su casa, usándolos de una manera esencial y con esto han bajado entre un 20 o 30 por ciento el consumo de la luz.

Entonces por estos hechos y cambios en los pagos de electricidad, es que se dice están haciendo visitas “sorpresa” a alguno usuarios, con las cuales tratar de intimidar a la gente para tratar de llegar a un arreglo, eso también es un delito.

Lo más importante sería que se privatizara este servicio y se entregara a la Iniciativa Privada la producción de la luz para que se busquen alternativas mucho más baratas y así la luz tenga un beneficio para todos al resultar más barata y con ello la producción de todos los bienes también sería de un menor costo y con lo que se lograría una mayor oportunidad de competir en la economía globalizada.

La verdad no peca pero sí incomoda a muchos

En el presente gobierno han “encumbrado” a algunos funcionarios públicos ensalzándolos y presentándolos como consejeros “sabios”, colaboradores “estrella” por sus “conocimientos”, “valentía” y “compromiso” de sus responsabilidades, pero lo único que cada vez queda más claro es que son una bola de farsantes e incompetentes muchos de estos funcionarios.

Uno de ellos se llama Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a quien el innombrable presenta como el gran científico, que informa todo lo concerniente para enfrentar al coronavirus y quien piensa que su estrategia en la pandemia es un gran éxito, pero sus informes están basados en que los hospitales no están saturados pero no es porque no haya contagios sino más bien porque mucha gente no quiere hospitalizarse pues la tasa de mortalidad de los intubados en hospitales públicos ha sido de un 80 por ciento y porque las muertes extra hospitalarias han sido muy altas.

Aun cuando López-Gatell da sus conferencias casi diarias los resultados lo desmienten y aniquilan: dijo que en México habría cerca de 6,000 personas muertas por coronavirus. Cuando se rebasó esa cifra, corrigió: serían 35,000. Con ese aire de suficiencia tan suyo, se mofó de quienes decían que esa triste cifra alcanzaría los 60,000 y calificó a ese escenario como “muy catastrófico”.

En el conteo oficial, México está por llegar a las 100,000 muertes por Covid-19, y la cifra real podría alcanzar al menos 193,000 fallecimientos. México es el cuarto país del mundo con mayor número de muertes por esa causa. López-Gatell nunca supo decir cuándo era el pico de la pandemia, se resistió a instruir el aislamiento social y la suspensión de clases, sigue negándose a realizar pruebas masivas y ha sido ambiguo sobre el uso generalizado del cubrebocas pese a que los científicos señalen su efectividad, incluso para proteger a quien lo usa. Todo con el objetivo de no contradecir las instrucciones de su jefe, quien en medio de la pandemia recomendaba a la gente seguir saliendo a restaurantes y centros comerciales, realizaba mítines y decía que el cubrebocas no se lo recomienda su doctor (López-Gatell).

Las fallas del señor Gatell están costando vidas, eso ya no puede ser posible, su nivel retrograda es como de un billón de veces.

Y siguen las falsedades e incongruencias

Es importante dar a conocer las opiniones de gentes y expertos que circula en las redes sociales y que reflejan las mentiras y las realidades de muchos funcionarios incompetentes, como lo es el caso de quien está al frente de la Promoción y Prevención de la salud en México, es por ello que reproducimos el texto de un video el cual por sí solo se explica:

“Soy Comunicólogo”

“Comunicólogo: Qué onda como estás, oye tu eres partícipe de esta magnífica estrategia, quiero que escuches esto porque quiero que te des cuenta de lo que está pasando”.

“López Gatell: “Hemos podido hacer un diseño logístico muy preciso que incluye cuantas dosis de vacunas tendrán que ser administradas por día para cumplir esta meta: en promedio de 6 mil a 8 mil dosis de vacunas”.

“Comunicólogo: De 6 mil a 8 mil vacunas diarias, es decir que para vacunar a 100 millones de mexicanos dos veces, como marca las vacunas, pues nos vamos a tardar 25 mil días, es decir 68 años y medio para vacunar al cien por ciento de todos los mexicanos nos vamos a ir hasta el año 2088 con esta increíble estrategia por este increíble gobierno, ojalá sigas vivo cab…”.

Cada vez más se comprueban las mentiras del señor Gatell quien sigue pensando que la gente se cree “sus alucinaciones”, este señor que cree que este año es el de la Requiescat In Pace (RIP) o sea el último año de la máxima falacia en el planeta.

Y muchas de esas mentiras han permitido que la gente lleve a cabo mega fiestas, como las que ha habido en Cancún, Tulum, Yucatán y muchos lugares turísticos más, sólo por creer que el ser jóvenes y sanos tendrían el privilegio de no contagiarse, pero eso ya está más que comprobado por muchas familias y en todo el mundo.

Por este tipo de situaciones deben quedar advertidos todos los que asisten y han asistido a toda clase de reuniones las cuales por el momento no deben ser llevadas a cabo y que muchos no entienden, son cada vez más las muertes por Covid y muchos de los contagios están siendo promovidas por los suicidas que continúan llevando a cabo estas acciones.

Que recuerden que lo más importante que tenemos y debemos proteger todos es la vida.

Urzúa desmiente cinco datos económicos del informe de AMLO

Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda, remarcó que al menos 5 datos económicos del informe de AMLO son falsos

El ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, exhibió al menos 5 imprecisiones en el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de sus años en el gobierno de México.

En su columna de El Universal, Urzúa desmiente 5 datos que aseguró López Obrador el pasado 1 de diciembre:

La primera es que es falso que la economía de México se esté recuperando en forma de “V”. Urzúa aseguró que este repunte no se ha dado ni sucederá en economías más desarrolladas.

La segunda es que es falso que México recupere los empleos que tenía antes de la pandemia en marzo de 2021. Urzúa consideró que en el mejor de los escenarios esos puestos de trabajo se recuperarán hasta principios de 2022, al tiempo que dijo que el presidente deja de lado los empleos perdidos en el sector informal.

La tercera es que es falso que se haya ahorrado un billón 300 mil millones de pesos en compras y contratos en dos años. Urzúa indicó que eso implicaría que el gobierno federal no tendría ni para pagar la luz y se hubieran cerrado varias secretarías.

La cuarta es que es falso que la 4T no ha endeudado al país. Urzúa señaló que en 2020 el saldo de la deuda bruta del sector público federal verá un alza cercana a un millón quinientos mil millones de pesos.

La quinta es que es falso que se haya fortalecido el ingreso de las mayorías. Urzúa citó al Coneval, que depende de la Secretaría de Bienestar, al señalar que el 46% de la población mexicana no contaba con un ingreso suficiente para la compra de una canasta básica durante el tercer trimestre de 2020.

“El Tren Maya de la vergüenza: la fuerte crítica del diario italiano La Reppublica contra la “magna” obra de AMLO”

A continuación damos a conocer la opinión que tienen expertos en política extranjera, como lo es en este caso la del periodista italiano Daniele Mastrogiacomo, quien trabaja para el diario La Reppublica, y quien discierne muy bien los conceptos que encierran la obra del Tren Maya:

“El prestigioso periódico resaltó el gran impacto ambiental que tendrá la construcción, la cual es rechazada por las comunidades indígenas de las regiones afectadas”.

“El Tren Maya, una de las obras más importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido fuertemente cuestionada, sobre todo, por los enormes daños al medio ambiente. Pero no solo ha recibido críticas en México, también en el extranjero”.

“El prestigioso diario italiano La Repubblica dedicó un extenso artículo titulado “El Tren Maya de la Vergüenza: 1500 de rieles en lugar de bosques” firmado por Daniele Mastrogiacomo, en el que se destaca el impacto ambiental que tendrá la obra que atravesará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo”.

“El medio inicia el artículo destacando que el presidente Andrés Manuel López Obrador considera a esta obra como “su buque insignia”, el símbolo del México moderno “que conectará al sur pobre y aislado con el este rico, con sus sitios arqueológicos, sus monumentos aztecas, las doradas playas de Yucatán y Quintana Roo”.

““El Tren Maya (Tren Maya): 1500 kilómetros de rieles que atravesarán los Estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, hasta la península con vista al Golfo y al Caribe. Una obra impresionante, que gastó entre 6 y 7 mil millones de dólares, a realizar en muy poco tiempo, para disipar mitos y leyendas y demostrar que incluso los mexicanos pueden ser eficientes”, escribió Mastrogiacomo”.

“El diario destaca que el anuncio se hizo “a lo grande” a principios de año, pero los trabajos de excavación comenzaron después de cuatro meses. “Luego, cuando el proyecto se dio a conocer en detalle, salieron las primeras fallas. Los contratos se adjudicaron mediante convenio privado. A algunas empresas estatales pero también a grandes holding, empresas que se dedican a diversas actividades económicas o industriales.

Pero también resaltó el fuerte impacto ambiental. “La tierra a excavar, las montañas de tierra a remover, los bosques y la vegetación a cortar cambian la estructura morfológica, rompen los equilibrios no sólo humanos sino ambientales. Comunidades enteras han comenzado a preguntarse cuánto y cómo la nueva línea ferroviaria cambiará sus vidas. Solicitaron al gobierno solicitudes de información, comparaciones, noticias. Ante las respuestas evasivas y, a menudo, el silencio, se movilizaron con el apoyo de tribus indígenas y activistas ambientales”, enfatizó Mastrogiacomo”.

“Recordó que se estima, el 70% de los ingresos del Tren Maya provendrán del transporte de bienes, al tiempo que se prevén “polos de desarrollo” en torno a las 19 estaciones de tren en los que “favorecerán la reordenación urbana” e incluirán “servicios e infraestructuras”.

“Daniele Mastrogiacomo cuestiona también al asunto de la disponibilidad del agua “un bien que vale como el oro y que condiciona el ciclo de los cultivos, la tierra, el tipo de siembra y las plantas”, resaltó y es que, destacó, la poca agua que hay se desvía a los centros turísticos que nacen alrededor de los sitios arqueológicos más famosos del mundo.

Sirve a hoteles, complejos turísticos con sus piscinas y necesidades de los huéspedes. “Sin considerar que los rieles correrán por algunas de las reservas naturales más admiradas donde habitan 280 especies de aves y 50 de reptiles”.”

““No queremos convertirnos en un nuevo Cancún que ya se ha llevado todos los alimentos que producimos dejándonos solo bosque desnudo”, se queja Geno, el líder así llamado por los 15 miembros del Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil que han apelado a la justicia al oponerse al proyecto. Aseguran que el plan del Tren Maya afecta el derecho a un medio ambiente limpio consagrado en el artículo 4 de la Constitución”.

“El prestigioso diario resaltó que cuando el presidente Obrador dio inicio a las obras en junio pasado, la Secretaría del Medio Ambiente aún no había emitido su opinión sobre el impacto ambiental. Lo cual sucedió hasta hace unos días”.

“Pero, señaló el periódico italiano, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) “se limitó a dividir la obra en diferentes lotes sin abordar las posibles consecuencias del proyecto en su conjunto en el territorio. El estudio de impacto prevé la deforestación de 80 hectáreas de vegetación, algo así como 1.120 campos de fútbol. Y esto solo en la primera fase de las obras. El informe también explica que la tala se compensará con un programa de reforestación y repoblación de especies destinadas a sucumbir o huir”.

“El artículo del medio europeo concluye resaltando que para las comunidades indígenas, lo verdaderamente importante es la naturaleza, por lo que están dispuestos a luchar, por el momento, a nivel legal, y aunque los tribunales ya han rechazado dos veces sus apelaciones, hay un tercero ya fue enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.

Esto demuestra que todo lo que han estado informando todos los presidentes municipales y el mismo “bicho raro” éste, es una mega mentira ya que entre otras cosas se dice que no pararía en muchos de los pueblos en los cuales se pensaba podría haber una inversión y con ello no se podría generar una mayor cantidad de empleos para beneficio de los que estarían dentro de la ruta del Tren Maya, esto es solo más de lo mismo de la mafia en el poder.

Es importante mencionar que todos los presidentes municipales que han endorsado (avalado) lo de la inversión del Tren Maya, solo han demostrado una asociación delictiva que va en contra de los intereses de los mexicanos, de los indígenas y del pueblo, esto ya es inaceptable.

“Una insultante farsa”; diputada Claudia Yáñez renuncia a Morena

Claudia Yáñez Centeno y Cabrera, diputada federal y ex aspirante a la candidatura a la gubernatura de Colima por Morena, anunció este martes su renuncia a este partido, tras acusar que el proceso de selección para determinar al candidato morenista en esa entidad, es una “insultante farsa”.

Acusó también que la institucionalidad de Morena está destruida y este partido se convirtió ya en “apéndice de una retorcida y cuestionable estructura electoral paralela”, por lo que se dijo consciente de que sería ocioso acudir ante su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia a denunciar el agravio.

Anunció además que mantendrá su decisión de competir por la gubernatura de Colima, pero como candidata del nuevo partido Fuerza por México, instituto político que instauró Pedro Haces Barba, senador suplente de Morena.

La también hermana de César Yáñez, actual Coordinador General de Política y Gobierno del Gobierno de la República y hombre cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador durante casi 20 años, presentó una carta dirigida al presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, donde la diputada federal sostuvo que es inadmisible que se impongan a candidatos.

La carta renuncia de la diputada federal y, que fue enviada con copia a Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, expresa que hubo acuerdos cupulares en Morena para imponer a los llamados superdelegados, quienes tienen la función de distribuir diversos programas sociales del gobierno federal.

“Es inadmisible que por intereses oscuros y perversos y previos acuerdos cupulares impusieran a superdelegados como candidatos, algunos acusados de corrupción pese a ser inelegibles por hacer inequitativa la competencia, montando esa farsa en la que, pisoteando nuestros derechos, alevosamente usaron nuestros registros y cartas de adhesión para avalar esa imposición”, denunció la política colimense.

Durante el mes de diciembre, la diputada Yáñez participó en la encuesta para seleccionar al candidato a la gubernatura de Morena en Colima; pero el 21 de diciembre, el dirigente morenista, Mario Delgado anunció que Índira Vizcaíno, ex delegada federal en la entidad, resultó ganadora de la encuesta.

Vizcaíno aseguró que fue elegida de manera democrática e hizo un llamado a la unidad en torno a su candidatura; sin embargo, la ex súper delegada es señalada por haber utilizado de manera irregular los recursos federales en su gestión.

Incluso la propia Yáñez y otras figuras políticas de oposición acusaron a Vizcaíno de dañar el erario del municipio de Cuauhtémoc, por 100 mil millones de pesos, además de no haber entregado becas a los jóvenes colimenses ni cumplir con las pensiones de adultos mayores; además, de haber promocionado su imagen para crear un cacicazgo en la entidad.

Respecto a su misiva de renuncia, Yáñez subrayó que se violó la ley de Partidos Políticos al no garantizar los principios de equidad y transparencia en el proceso de selección.

Finalmente, la legisladora se dijo consiente que el partido Morena está incapacitado por la estructura electoral paralela que mantiene en su interior, para conducirse democráticamente y reparar el daño que le hacen con la afrenta de marginar su candidatura, por lo que solicitó a Delgado que se le dé inmediatamente de baja del padrón de militantes del partido.

Nuestros mejores deseos para este 2021 que ya estamos iniciando

A nuestros queridos lectores deseamos enviarles un feliz inicio de año 2021, el cual esperamos sea de mucha salud, optimismo, tranquilidad, seguridad y principalmente de esperanza para poder ir brincando las vicisitudes que se van presentando en el camino de nuestras vidas.

Es necesario hacer hincapié de que si queremos vivir en un mundo mejor, todos debemos poner nuestro granito de arena para así lograr un mejor país tanto para las actuales generaciones como para las que vienen a futuro.

Deseamos que los mexicanos ya no sigan pretendiendo vivir en un mundo de fantasía como en el que algunos personajes de la política pretenden hacernos creer que estamos bien en muchos sentidos, no podemos seguir siendo como un “Pinocho” que se cree todas las mentiras que le dicen.

Nunca habíamos tenido un “pinocho” como presidente, dicho personaje tenía vida, era libre, tenía capacidad de actuar, pero carecía de libre albedrío o sea capacidad de decidir o elegir, eso es lo que por ahora hemos estado viendo.

Por ahora esperamos que sigan oyendo todas las falacias, las mentiras y las sigan creyendo, para que en su momento vean el nivel de estupidez de quienes están como gobernantes.

Ya vamos en el 45 por ciento del gobierno de este señor, lo que quiere decir que ya pasó, ya está de salida, porque es bien sabido por muchos que en el último año en actividades solo están de adorno y nada más.

