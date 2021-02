Ineficacia en el cobro de agua potable genera aglomeración en Felipe Carrillo Puerto

Usuarios de la CAPA en Felipe Carrillo Puerto pasan hasta una hora formando una fila en plena pandemia del Covid-19 para pagar su recibido ante la ineficacia de la dependencia en realizar los cobros.

Tras un recorrido realizado frente a las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en el municipio, que se encuentra en el parque central Ignacio Zaragoza, se observó una larga fila de personas, quienes esperaban su turno para ingresar al área comercial y realizar sus respectivos pagos.

Francisco de Asís May Dzib, usuario de la Comisión en el municipio, añadió que no es posible que, en plena pandemia, les hagan este tipo de situaciones, que los hagan esperar mucho tiempo bajo las fuertes temperaturas, además, aglomerados con más de una decena de ciudadanos quienes acuden para lo mismo.

Dijo que sólo una cajera se encontraba realizando el trabajo de cobro, se tomaba su tiempo, sin importarle cuántos estaban afuera, cómo estaban y lo que pasaban, lo reprochó pues ella estaba bajo la sombra, detrás de un cristal, con su clima y sin estar completamente expuesta como ellos.

“Tenemos muchas quejas contra este organismo, esperemos que de verdad alguna autoridad nos escuche y nos atienda”.

Por su parte, Dominga Tuz Poot, habitante carrilloportense, opinó que la CAPA tiene una mala estrategia de cobro, pues no es la primera vez que sucede ese tipo de situaciones a pesar de que lo hacen saber a los encargados, únicamente reciben malas caras, desprecios o simplemente los ignoran.

“Vienen personas de todas las edades desde niños, hasta abuelitos, no deberían, pero a veces no queda de otra la necesidad de pagar, porque si no después son los recargos y cobros mayores por retrasarnos, lo ideal es que buscaran otras alternativas, que de fechas de pago por colonias que en verdad funcione”, sostuvo, la fuente.

Se intentó entrevistar a José Dolores Valadez Chi, gerente del organismo municipal, para conocer alguna versión de su parte, sin embargo, no fue posible, no se le encontró en su oficina y no respondió las llamadas telefónicas.

También te puede interesar:

Cancún: niñas que murieron en incendio de su casa estaban encerradas bajo llave

Autobuses y combis del transporte público en Cancún podrán llevar más pasajeros

México: Carlos Cuevas prepara divertidas noches “A ritmo de bohemia”