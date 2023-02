Inegi: 50% de microempresas, en riesgo por falta de financiamiento

Al menos el 50% de las microempresas afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo en Cancún no tienen acceso a créditos bancarios, aumentando así el riesgo de cierre.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que mientras la proporción de nacimientos de nuevos negocios en Quintana Roo es de casi 17 por ciento, en lo que respecta a las microempresas, la proporción de muertes alcanza el 47 por ciento.

La dificultad para acceder a productos bancarios agrava la situación, de acuerdo con Rafael Ortega Ramírez, presidente de la Canaco-Servytur. Es por ello que a través de alianzas con instituciones bancarias buscan opciones para apoyar a los microempresarios que todavía no se recuperan económicamente.

Los datos del organismo señalan que de los tres mil 600 socios, la mitad no cuenta con facilidades de productos bancarios. Una de las estrategias es una alianza con el centro especializado Pyme de BBVA, para dar seguimiento a las solicitudes de los afiliados.

“El no contar con una cuenta bancaria, les impide acceder a cualquier financiamiento que muchas veces pudiera ayudarlos a salir a flote y no cerrar. Sin embargo, las instituciones financieras suelen no apoyarlos, por ello se está buscando este tipo de alianzas”, agregó Ortega Ramírez.