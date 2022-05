Inflación: el desafío

Las familias mexicanas ven cómo suben los precios de la canasta básica. No es una condición propia del país: la recuperación sostenida tras dos años de pandemia supuso el incremento de precios en el mundo. Era uno de los "problemas" previstos hace meses, de acuerdo con los reportes de expertos. Pero el gobierno federal, en conjunto con productores, distribuidores y empresarios, ya presentaron un plan de mediano plazo para frenar la carestía. ¿En qué consiste? ¿Es suficiente?

Son 16 medidas en total en dicha dirección, entre las cuales se cuentan: estabilización de precios de la gasolina y el diésel, y precios de referencia para el gas LP y la electricidad; aumentar la producción de granos; entrega de fertilizantes a través de programas, y eliminar la cuota compensatoria del sulfato de amonio. Estas cuatro, dirigidas a la producción.

En torno a la distribución, cuatro más: garantizar mayor seguridad en carretera; no aumentar los precios en los peajes; no subir las tarifas ferroviarias, y exentar la carta porte para insumos. En comercio exterior, por ejemplo, arancel cero a la importación de productos básicos. Hay otras acciones complementarias como que Telmex y Telcel no incrementarán los costos de sus servicios. Son las principales del paquete, ampliamente respaldado por el sector empresarial.

¿Cómo cae la noticia en Quintana Roo?

Eloy Quintal Jiménez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Chetumal, consideró que la propuesta está incompleta por estar enfocada principalmente al sector privado formal y el mercado. Según el dirigente, uno de los temas que no se abordan es el tributario, pues consideró que no se ve cuáles serán las estrategias para estimular que bajen los costos indirectos, incluido los energéticos que son los que más ha impulsado la inflación.

Representantes de bancos y de la academia han analizado en las últimas horas los múltiples pros y contras del paquete. Al gusto de cada quien. Lo cierto es que ni se trata de una situación exclusiva de México ni resolverá de inmediato uno de los retos más duros para las familias. La inflación es una realidad galopante, pese a las intenciones de autoridades y demás actores. El futuro se mira cuesta arriba a la fecha.

Ojalá prosperen los planes que tienden a aliviar el bolsillo de una inmensa mayoría. La idea y la intención son buenas. El gobierno y los empresarios no pueden resolver todo el asunto. En la cadena, otros deberán sacrificar sus propias ganancias para cooperar.