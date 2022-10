Inflación encarece insumos del pibipollo en Quintana Roo

Los incrementos en los insumos para preparar el delicioso platillo para festejar el Día de Muertos, han obligado a los vendedores a aumentar el precio, inalcanzable para los quintanarroenses.

Por la inflación, los insumos para la elaboración del tradicional “pibipollo” incrementaron en casi 32% en el último año, provocando que el precio de este tradicional platillo yucateco realizado para festejar el “Día de Muertos” alcance el promedio los 515 pesos en su tamaño regular.

Se trata del costo más caro registrado en los últimos 20 años, reportan consumidores y comerciantes locales, quienes detallaron que el costo de la masa, el pollo y el cerdo provocó que su costo de preparación pase de 240 pesos a casi 400.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor confirmó que la inflación de este año fue de 7.45%, la más alta registrada desde el 2020.

Locatarios de las centrales de abasto detallaron que el precio de la manteca pasó de 30 pesos a casi 65 pesos la bolsa de 800 gramos, esto desde que inició este año, mientras que el kilo de pollo alcanzó los 74 pesos, cuando en enero aún se encontraba a 52 pesos.

Los condimentos y preparados aumentaron de precio de 10 a 20 pesos; la carne de cerdo, de 98 a 138 pesos; mientras que el tomate, la cebolla, chile dulce y hojas de plátano tampoco se salvaron del incremento de 20% en sus costos.

Doña Florencia Uc Ibarra es una mujer que desde hace 10 años se dedica a la preparación de este alimento por encargo. Refiere que es la primera vez que alcanzó un precio tan alto, lo que ha provocado que varias familias opten por no adquirir este platillo para el Día de Muertos de este año.