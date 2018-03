Sorprenden a visitantes con ‘infracción de cortesía’

José Chi/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- La Dirección de Tránsito municipal, en los días de la Semana Mayor, aplica la llamada “Infracción de cortesía” en la zona maya, que consiste en perdonar ciertas acciones que implican alguna sanción de tránsito.

Eusebio Tun Ek, director de Tránsito en Felipe Carrillo Puerto, mencionó que ayer viernes, hoy y mañana domingo aplicarán el perdón a ciertas situaciones que cometan los conductores de automóvil, motocicleta, siempre y cuando no afecten a terceras personas o se genere algún daño material o físico.

“Se implementaron rondas de vigilancia para estar al pendiente de la integridad física de las personas, estos días son de mucho movimiento, hay demasiados turistas que pasan por esta zona, algunos se quedan otros sólo descansan un rato por Carrillo Puerto y siguen su rumbo”, dijo.

Los elementos de Tránsito, dijo, estarán al pendiente para orientar y direccionar a las personas que pasan por el municipio y desconocen cómo llegar hacia su destino.

“Si al hacer una revisión rutinaria a algún vehículo y el conductor no cuente con licencia o esté vencida, lo invitaremos a realizar los más pronto sus trámites correspondientes, en ese momento se estaría aplicando la “Infracción de cortesía”, también entraría el no portar el cinturón de seguridad, que no tenga al día su tarjeta de circulación, entrar en sentido contrario entre otros”, dijo.

Mario Hernández Uc, turista del estado de Campeche, comentó, es la primera vez que pasa por Carrillo Puerto y se sorprendió por las multas de cortesía.

“Es una excelente idea, no sé si se haga todo el tiempo, pero yo por ejemplo, no conozco las calles y el policía me detuvo, me explicó cómo llegar hasta el mercado municipal, y claro me exhortó a usar el cinturón de seguridad, porque eso aquí es una multa y prácticamente me la perdonó, al darme una multa de cortesía”, detalló.

Explicó que salió desde temprana hora de Campeche para poder ir a Tulum.

“Ahorita vamos a la playa, pero esa hospitalidad y amabilidad del policía nos motivan a mi familia y a mí a conocer más sobre este lugar. El policía además nos habló de algunos lugares interesantes”, dijo.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito, en los primeros días de la Semana Santa no se ha presentado algún incidente mayor con lesionados de gravedad por esta zona; el jueves 29 a la salida de la carretera Carrillo Puerto–Tulum un vehículo se incendió, venía una familia que logró salir ilesa, al parecer se debió a una falla eléctrica.