Inicia Imoveqroo con trámites de licencia de transporte público

A partir de este viernes 1 de diciembre, en el municipio de Solidaridad, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) es la instancia encargada de expedir las licencias de conducir para operadoras y operadores de Servicio Público de Transporte de competencia estatal.

Por medio de publicaciones en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el jueves 30 de noviembre, Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, informa a la Untrac, Fesoc sección III, Sindicato José Quiam Chan, Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Río y al Ayuntamiento de Solidaridad, que las licencias deben de ser tramitadas en la delegación del Imoveqroo en Playa del Carmen, ubicada en la carretera federal, cruzamiento con avenida Xcalacoco, Ejido Norte, de lunes a viernes en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Los oficios precisan que a partir del 1 de diciembre de este año, las licencias que sean emitidas por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Solidaridad carecerán de validez legal.

Los agremiados y colaboradores de estos gremios sindicales de Servicio Público de Transporte de competencia estatal que requieran tramitar su licencia de conducir deben cumplir con los siguientes requisitos: formato de solicitud, acta de nacimiento actualizada, Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada e identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar, pasaporte, cartilla del Servicio Militar Nacional, cédula profesional).

También, comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses, certificado original de no antecedentes penales no mayor a un mes, así como aprobar el examen médico, toxicológico, vista, ética y valores, psicométrico y la prueba de manejo.

Además de acreditar los cursos de capacitación, cubrir el pago de derechos correspondiente, copia simple de la identificación oficial vigente de la persona concesionaria y escrito de la persona concesionaria de solicitud de otorgamiento a favor del interesado de la licencia.