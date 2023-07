Inicia proceso de reinscripción en Tecnológico de Chetumal

El Instituto Tecnológico de Chetumal (Itch) inició con el proceso de reinscripción de los estudiantes de licenciatura, modalidad escolarizada y no escolarizada a distancia y mixta para el semestre agosto-diciembre 2023, por lo que los alumnos tienen como fecha límite hasta el 5 de agosto para efectuar este proceso y continuar con sus estudios.

De acuerdo con la convocatoria, los estudiantes tienen que ingresar a la sección de Alumnos/Kardex de la página del Instituto www.itchetumal.edu.mx, y acceder con el usuario y contraseña al Sistema de Kardex en Línea para generar la ficha de pago.

También deben de consultar el orden de sección de carga académica a partir del 9 de agosto de este año, por lo que deben ingresar a la sección de Alumnos/Kardex de la página www.itchetumal.edu.mx, para consultar la forma, fecha, lugar y horario de selección de carga académica que le corresponde.

La forma de selección de carga académica será en línea, a través del Sistema de Kardex; o presencial, en el anexo del Centro de Información “José Vasconcelos” con el apoyo del coordinador de carrera.

En tanto que a partir del 10 de agosto deberán consultar en la página del Itch la carga académica con materias con horarios que se ofrecerá para el semestre agosto-diciembre 2023.

El período de selección de carga académica será del 11 al 18 de agosto y en el siguiente orden: para la selección de carga académica, verificar la fecha y hora programadas; seleccionar las asignaturas que corresponden al semestre y generar el reporte de la carga académica e imprimir dos copias.

De acuerdo con el reglamento del Tecnológico Nacional de México, no procederá la reinscripción de los alumnos que han reprobado algún curso especial; si agotó los 12 semestres (modalidad escolarizada) o 16 semestres (modalidad no escolarizada a distancia y mixta) reglamentarios para concluir la carrera y no cuenta con la autorización del Comité Académico.

Para mayores informes del proceso de reinscripción, la convocatoria está publicada en la página oficial del Instituto Tecnológico de Chetumal. El inicio de clases del semestre agosto-diciembre 2023 es el lunes 21 de agosto.