Inician campaña para adoptar a una rata en Playa del Carmen

Cenotes Urbanos inició una campaña de adopción de ratas de laboratorio de color blancas, que fueron abandonadas en el fraccionamiento Marsella en Playa del Carmen por una persona que han señalado como irresponsable.

Roberto Rojo García, fundador del proyecto Cenotes Urbanos, invitó a las personas interesadas a acercarse para poder participar en la adopción de estos animales.

“La mejor solución es capturarlas, hacerles una revisión veterinaria y darlas en adopción responsable a personas que no solo se comprometan a cuidarlas, sino a no volverlas a liberar. Ciudadanos a favor del bienestar animal, junto con el ayuntamiento, se unieron para hacer esta labor ya, que, aunque estos animales están muy estigmatizados, no es su culpa que alguien los haya puesto en esta situación”, dijo Rojo García.