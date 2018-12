Inician campaña de cuidado de mascotas en temporada decembrina

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- El Centro de Bienestar Animal Municipal (Cebiam) inició su campaña de información para proteger a las mascotas en el periodo de las fiestas decembrinas de los ruidos que la pirotecnia emite e impacta de manera negativa, principalmente en perros y gatos.

Claudia Sánchez López, directora del Cebiam, exhortó a los pobladores evitar quemar pirotecnia explosiva porque ocasiona cambio de hábitos en las mascotas que se encuentran cercanas.

“Qué ocasiona, que algunos perritos se asusten y se pierdan, algunos sufren ataques de pánico y terminan en el veterinario; queremos evitar eso, es un trabajo en conjunto que compartan este conocimiento, comparta este consejo con las demás personas”, dijo Claudia Sánchez, quien agregó que hay mayor sensibilidad en los perros por el estruendo de la pirotecnia.

No obstante, entre los gatos la situación es bastante similar; en Playa del Carmen se ha observado una intensa actividad en defensa de los animales, no sólo en las redes sociales, sino en grupos que realizan actividades de protección, tales como la esterilización, aplicación de vacunas y recolección de alimentos; el tema de la pirotecnia en fechas decembrinas, no pasa desapercibido.

En lo que corresponde al Cebiam, Claudia Sánchez informó que en este periodo estarán emitiendo la recomendación de manera constante en sus redes sociales y pidió a la población compartirla para evitar dañar a las mascotas.

“Yo recuerdo como hace cuatro años comenzaron estas campañas, pero la gente no lo hacía masivo, entonces como que en esta época la gente ya tiene más conciencia sobre el bienestar animal, siento que se está haciendo mucha difusión de esto”, agregó.

Del mismo modo, dijo que estarán vigilantes ante las agresiones con pirotecnia que pudieran sufrir perros en condición de calle.

Protección Civil informó que no darán permisos para venta de pirotecnia explosiva, los establecimientos sólo comercializarán las de luces.