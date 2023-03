Inician labores de recuperación de senderos en la laguna Manatí de Cancún

Los trabajos de saneamiento de residuos sólidos y de poda de especies exóticas de flora en los senderos de la reserva estatal Laguna Manatí ya comenzaron, debido al bloqueo que hay en estos por la contaminación.

Gonzalo Aldana Pech, biólogo del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (Ibanqroo), explicó que el problema con el sendero es que hay tres especies de flora exótica reconocidas, las cuales se reproducen y tardan en crecer entre dos y 10 años, más rápido que las plantas nativas como el manglar.

Jesús Cahum Mex, asesor del Comité de Guardianes Ambientales de Rio Chacmochuc, aclaró que las tres especies exóticas en el sendero son el almendro, la casuarina, y el noni. Aunque la actividad se realizó sólo en el camino que la reserva conecta la calle dos con la calle Francisco Villa, en la colonia Lombardo Toledano.

Cabe señalar que la reserva abarca hasta la zona colindante de Playa del Niño, así como de la zona arqueológica del Meco, y la de la reserva Rio Chacmochuc.

En la actividad participaron 30 integrantes de los comités ambientales de Puerto Juárez, Lombardo Toledano y Río Chacmochuc; se abarcó un área de dos mil 500 metros cuadrados de la reserva, y se sacaron 200 kilos de residuos sólidos, junto con una tonelada de materia verde de almendro.

Aldana Pech señaló que el almendro aprovecha la modificación del terreno por la presencia de escombro y basura, lo que genera las condiciones propicias para que esta planta se reproduzca a través de la producción y la dispersión de semillas a su alrededor, con lo que abarca más espacio, hasta desplazar a las especies nativas.

“Las presiones son externas. Una es la inconciencia de la gente, que hace que estos lugares que no tienen un orden, no están cercados o protegidos, entonces la gente viene a tirar basura, y luego tiran escombros. Entonces con el tiempo fue cambiando la condición del suelo. La mayoría de las especies que están acá no son de aquí”, explicó.