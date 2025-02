Inician plan para nuevo sistema de transporte en Cancún y Chetumal

Rutas y horarios más amplios, unidades nuevas y cobros digitales son las prioridades dentro del nuevo sistema de transporte urbano, cuya planeación ya comenzó en Quintana Roo, de acuerdo con el nuevo titular del Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek.

Para el entrevistado, la prioridad es garantizar una conectividad en el que el pasajero no tenga que tomar varias unidades para trasladarse a su destino final, y de ser el caso, garantizar transbordos gratuitos, lo cual será posible con los cobros digitales.

El proceso de planeación y estructuración del sistema se espera que concluya en junio o julio de este año, y posteriormente la adquisición de las unidades nuevas. Además de las principales ciudades, el plan considera a Chetumal, la única capital del país que no tiene un sistema de transporte urbano.

“Si queremos hacer un sistema integral de transporte y no se coordina con los municipios, será difícil que el usuario vea reflejado una mejora en la experiencia de viaje. Para ello se trabajará con los ayuntamientos”, explicó.

El proceso se va a ejecutar en dos años y medio de la administración. Será necesario iniciar con la infraestructura, mejoras en los paraderos, organización de las rutas que se tienen actualmente. El primer paso es el proceso normativo para definir cómo van a convivir concesionarios y permisionarios, que tardaría al menos tres meses.

“Generalmente, se tiene una visión errónea de decir, ‘entonces que la tarifa sea barata’, pero si la tarifa es barata, pero no hay servicio los sábados, no se da los domingos, no se da en las noches, no llega hasta tu casa, pasa cada 50 minutos y tienes que tomar otro medio de transporte. Entonces ya no es barato, ya es muy caro. Entonces tiene que ser un sistema que permita que la gente viaje de manera accesible”, destacó.

En el caso de Cancún, las zonas a intervenir para lograr los corredores eléctricos, serían las avenidas López Portillo, Kabah, Tulum, Nichupté, Uxmal y el bulevar Colosio.

Detalló que el último paso sería la adquisición de autobuses, para comenzar el cobro digital, en el que además se incluirán las rutas alimentadoras y ahí definir una tarifa y subtarifas.

“Son el pago electrónico, te permite que tú tengas transbordos, por ejemplo, gratuitos. Tú vas a pagar el primer autobús, pero el segundo ya va a ser gratuito… Puedes tener tarifa preferencial. Hoy en algunos lugares me dicen sí existe la tarifa preferencial, pero nunca nos la respetan”.

La finalidad será lograr una movilidad similar a lo que ahora se tiene en Mérida, Yucatán, un proyecto que trabajó el ahora representante del Imoveqroo en Quintana Roo.

Además de las principales ciudades de Quintana Roo, Hernández Kotasek, dijo que está incluida la ciudad de Chetumal, la única capital del país que no cuenta con un servicio de transporte urbano.

“Estamos hablando que Chetumal son más de 250 mil habitantes. Entonces, definitivamente ya las condiciones de transporte tienen que ser otras”, destacó.