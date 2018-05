‘Playa Spice’, el programa que ofrecerá descuentos a los playenses

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Para Juan Carlos Rodríguez, vicepresidente de promoción de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), la comunidad de Playa del Carmen se ha alejado de la Quinta Avenida por diversos factores por lo que para fomentar el consumo interno durante el mes de mayo regresa su programa 'Playa Spice' con platillos por debajo de su precio habitual.

“Este programa aplica para todos los quintanarroenses, no solamente para los residentes. Es cierto que como playenses dejamos de frecuentar la Quinta Avenida porque en algún momento los precios nos parecieron altos, había algo de discriminación, el no ser bien atendido, no tener esa posibilidad, y 'Playa Spice' es para recuperar eso: el tener a nuestros locales dentro de la Quinta Avenida”, dijo.

Es el tercer año que se hace esta iniciativa, pero en esta ocasión no habrá precios fijos generalizados para desayunos, comidas y cenas como ocurrió en las primeras dos ediciones, sino que cada establecimiento tendrá asignará los costos de cada uno de sus platillos, preferenciales para quienes muestren su credencial de elector.

Juan Carlos Rodríguez ejemplificó al programa al decir que un platillo que ronda los 500 pesos tendrá un costo de 300 pesos; sin embargo las bebidas no entran dentro de la promoción que estará vigente durante todo el mes de mayo.

Junto con el director de la Canirac, Manuel Paredes Mendoza, aseguró que serán más de 40 establecimientos que se sumarán a esta iniciativa, la gran mayoría en la Quinta Avenida, aunque también algunos de la zona urbana.

“Es una oportunidad para que la gente se acerque de nuevo, darles un poco de lo que tenemos, de la gran variedad de platillos típicos mexicanos, de gastronomía internacional, y que tengan la atención y calidez que brindamos a los turistas, y regresar un poco a la comunidad de lo que nos da Playa a nosotros como restauranteros”, declaró.