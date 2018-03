Lanzan campaña contra las falsas noticias sobre ferrys

Agencia

COZUMEL, Q. Roo.- La iniciativa privada de Cozumel, inició una campaña en contra de las noticias falsas que se difunden por las redes sociales, ya que estas afectan al turismo al no abordar los ferrys que los trasladan de la Riviera Maya a la isla del Caribe.

Mediante spots radiofónicos, los empresarios hacen énfasis de que no se debe caer en noticias que no provengan de fuentes oficiales, o de lo contrario, los ingresos caerán, informa el portal Milenio.com.

"Una noticia falsa se utiliza con el único objetivos de promover el temor, de provocar el engaño, de crear la duda de generar confusión y si se les hace caso o se promueve la falsa información como ha ocurrido en Cozumel, afectan el entorno", dice uno de los anuncios.

También te puede interesar: Cozumel, sin riesgo para los pasajeros de ferry

Agrega que "los turistas dejan de ir por el temor y los ingresos no crecen, al contrario, disminuyen, aumenta la necesidad y lleva a un sin fin de problemas, la solución en no hacer casos a ellas, no caer en el engaño, sino que hay que escuchar lo que las fuentes oficiales digan. Sigamos adelante confiando y con el corazón alegre. ¡Todos somos Cozumel!".

En otro mensaje se dice que "debido a la información falsa en Facebook y Twitter sobre las situaciones con los barcos, ahora ni el perro quiere salir de su casa y el problema es que haciendo tanto mentira ahuyentan a los turistas que son quienes nos dan lo que necesitamos para vivir en esta bella isla. ¡No se vale! Cozumel es tu isla y todos somos Cozumel, cuidada y no hagas caso a la mala información".

El pasado 1 de marzo la embajada de Estados Unidos en México informó que se habían encontrado explosivos sin detonar en un barco de turistas en el Caribe mexicano, por lo que emitió una alerta de viaje para que sus ciudadanos eviten el uso de los transbordares.

Recordó que este incidente se suma al del 21 de febrero, cuando un artefacto explosivo detonó en un transbordador turístico en Playa del Carmen. La embajada aseveró que los empleados del Gobierno de su país "tienen prohibido utilizar todos los ferrys turísticos en esta ruta hasta nuevo aviso".

En tanto, el gobierno canadiense dijo el pasado domingo que actualizó sus alertas de viaje a México y mencionó que líneas de crucero habían cancelado excursiones en ferry en playa de Carmen, y exhortaron a sus conciudadanos evitarlos hasta nuevo aviso.