‘Es inmoral’: Morena no quieren alianza con el Verde y el PT en Quintana Roo

Militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) entregarán un documento acompañado de cientos de firmas para pedir a la dirigencia nacional que rompa la alianza electoral con el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) para el proceso electoral de este año.

Marcos Basilio, uno de los organizadores, comentó que la alianza electoral con el PVEM y el PT no se sostiene, ni por la cuestión electoral, ni por la cuestión ideológica, por lo que consideró que dañan la imagen del Morena.